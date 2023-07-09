В Польше автобус с украинцами врезался в грузовик: есть погибшая и пострадавшие

ДТП в Польше. Фото: twitter.com/PolicjaLubelska

Сегодня ночью, 9 июля, в Польше произошло смертельное ДТП. Микроавтобус с украинцами врезался в грузовик. В результате аварии погибла 33-летняя женщина.

Об этом сообщает tvp.info.

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Авария произошла в 2 часа ночи в Титушине возле Хелма, на национальной дороге № 12. Автобус направлялся в сторону границы.

"По предварительным данным, украинский автобус, следовавший к границе, врезался в грузовик, который стоял на обочине дороги. 33-летняя пассажирка автобуса погибла на месте", — сообщил дежурный Люблинского воеводского управления полиции.

Представитель Люблинского воеводского управления полиции подполковник Анджей Фиоль рассказал, что после дорожно-транспортного происшествия в больницу доставили восемь украинцев, которые были в автобусе. У двоих человек обнаружили телесные повреждения.

Водитель автобуса, 44-летний украинец, был трезвым. Правоохранители расследуют детали ДТП.

Напомним, в Киевской области вблизи Макарова нетрезвый водитель столкнулся с деревом. В его автомобиле было еще шесть пассажиров.

Также мы писали, что в Изюмском районе Харьковской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб военный.

Добавим, в ночь на 8 июля в Черкасской области в ДТП попал рейсовый автобус. Пострадали 23 человека.