У Польщі автобус із українцями врізався у вантажівку: є загибла та постраждалі
Сьогодні вночі, 9 липня, у Польщі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Мікроавтобус із українцями врізався у вантажівку. Внаслідок аварії загинула 33-річна жінка.
Про це повідомляє tvp.info.
Моторошна ДТП з українцями у Польщі
Аварія сталася о 2 годині ночі у Титушині біля Хелма, на національній дорозі № 12. Автобус прямував у бік кордону.
"За попередніми даними, український автобус, що прямував до кордону, врізався у вантажівку, яка стояла на узбіччі дороги. 33-річна пасажирка автобуса загинула на місці", — повідомив черговий Люблінського воєводського управління поліції.
Речник Люблінського воєводського управління поліції підполковник Анджей Фіоль розповів, що після дорожньо-транспортної пригоди до лікарні доставили вісім українців, які були в автобусі. У двох осіб виявили тілесні ушкодження.
Водій автобуса, 44-річний українець, був тверезим. Правоохоронці розслідують деталі ДТП.
Нагадаємо, у Київській області поблизу Макарова нетверезий водій зіткнувся з деревом. В його автомобілі було ще шість пасажирів.
Також ми писали, що в Ізюмському районі Харківської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинув військовий.
Додамо, у ніч проти 8 липня в Черкаській області в ДТП потрапив рейсовий автобус. Постраждали 23 людини.