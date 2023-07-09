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У Польщі автобус із українцями врізався у вантажівку: є загибла та постраждалі

9 липня 2023 19:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Польщі автобус із українцями врізався у вантажівку: є загибла та постраждалі
ДТП у Польщі. Фото: twitter.com/PolicjaLubelska
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 9 липня, у Польщі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Мікроавтобус із українцями врізався у вантажівку. Внаслідок аварії загинула 33-річна жінка.

Про це повідомляє tvp.info

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Аварія сталася о 2 годині ночі у Титушині біля Хелма, на національній дорозі № 12. Автобус прямував у бік кордону.

"За попередніми даними, український автобус, що прямував до кордону, врізався у вантажівку, яка стояла на узбіччі дороги. 33-річна пасажирка автобуса загинула на місці", — повідомив черговий Люблінського воєводського управління поліції. 

Речник Люблінського воєводського управління поліції підполковник Анджей Фіоль розповів, що після дорожньо-транспортної пригоди до лікарні доставили вісім українців, які були в автобусі. У двох осіб виявили тілесні ушкодження. 

Водій автобуса, 44-річний українець, був тверезим. Правоохоронці розслідують деталі ДТП.

Нагадаємо, у Київській області поблизу Макарова нетверезий водій зіткнувся з деревом. В його автомобілі було ще шість пасажирів.

Також ми писали, що в Ізюмському районі Харківської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинув військовий.

Додамо, у ніч проти 8 липня в Черкаській області в ДТП потрапив рейсовий автобус. Постраждали 23 людини.

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