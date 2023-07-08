На Черкащині в ДТП потрапив рейсовий автобус, понад 20 постраждалих

Наслідки ДТП у Черкаській області. Фото: поліція Черкаської області

У ніч проти 8 липня в Черкаській області в ДТП потрапив рейсовий автобус. Постраждали 23 людини.

Про це повідомила поліція Черкаської області.

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Близько 02:00 години ночі, поблизу села Доброводи, Уманського району трапилася ДТП. На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебував 41 пасажир.

Наслідки ДТП у Черкаській області. Фото: поліція Черкаської області

"Правоохоронці попередньо встановили, що 56-річний водій транспортного засобу EOS на заокругленій ділянці дороги вліво не обрав безпечної швидкості та не врахував дорожньої обстановки. Внаслідок автобус виїхав за межі правого краю проїзної частини дороги та перекинувся", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що травм зазнали водій автобуса та 22 пасажири.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у вівторок, 4 липня, на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Біля Пирятина перекинувся мікроавтобус, в якому перебували військовослужбовці. Аварія призвела до загибелі одного з пасажирів, четверо інших зазнали травм.

Також 4 липня у Василькові, Київська область, сталася потрійна ДТП. Відомо про постраждалих.