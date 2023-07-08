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В Черкасской области в ДТП попал рейсовый автобус, более 20 пострадавших

8 июля 2023 17:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Черкасской области в ДТП попал рейсовый автобус, более 20 пострадавших
&lt;br&gt;ДТП в Черкасской области. Фото: полиция Черкасской области
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 8 июля в Черкасской области в ДТП попал рейсовый автобус. Пострадали 23 человека.

Об этом сообщила полиция Черкасской области.

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ДТП в Черкасской области 8 июля

Около 02:00 часов ночи, вблизи села Доброводы, Уманского района произошло ДТП. В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находился 41 пассажир.

ДТП
<br>ДТП в Черкасской области. Фото: полиция Черкасской области

"Правоохранители предварительно установили, что 56-летний водитель транспортного средства EOS на закругленном участке дороги влево не выбрал безопасную скорость и не учел дорожную обстановку. В результате автобус выехал за пределы правого края проезжей части дороги и перевернулся", — говорится в сообщении.

Отмечается, что травмы получили водитель автобуса и 22 пассажира.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во вторник, 4 июля, в Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Возле Пирятина перевернулся микроавтобус, в котором находились военнослужащие. Авария привела к гибели одного из пассажиров, четверо других получили травмы.

Также 4 июля в Василькове, Киевская область, произошло тройное ДТП. Известно о пострадавших.

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