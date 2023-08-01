Во Львове водитель автобуса отсудил у государства 1,5 млн грн: подробности

ЛАЗ-5252. Фото: Wikipedia

Галицкий районный суд Львова отсудил у государства более 1,5 млн грн компенсации в пользу водителя рейсового автобуса ЛАЗ, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия. Он был под следствием и судом более 12 лет. Водителю автобуса удалось доказать свою невиновность.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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В решении суда говорится, что водитель львовского автобуса ЛАЗ обвинили в совершении ДТП на ул. Шота Руставели еще 31 декабря 2009 года. Мужчина коммунального АТП-1 управлял 11-метровым автобусом ЛАЗ-5252. Когда он поворачивал с ул. Волошской на ул. Шота Руставели, то совершил наезд на пожилую женщину. После инцидента ей пришлось ампутировать часть ноги.

В 2013 году суд признал водителя невиновным, однако прокурор подал апелляционную жалобу. Дело было отправлено на повторное рассмотрение.

В 2021 году суд оправдал мужчину из-за отсутствия его вины в совершении аварии. В ходе досудебного расследования эксперты установили, что в момент падения пожилая женщина была вне видимости водителя, поэтому избежать наезда он не мог.

Водитель автобуса находился под следствием и судом более 12 лет. Он заявил, что незаконными действиями и решениями должностных лиц органа досудебного расследования и прокуратуры ему был причинен моральный и материальный ущерб. По словам водителя, ему приходилось оправдываться перед людьми.

В результате уголовного дела истец вынужден был уволиться. Он не мог устроиться на работу. В 2014 году мужчина пошел служить. В июне 2022 года обвиняемый получил взрывную травму и осколочные ранения вблизи Северодонецка.

"Несмотря на то, что истец в течение длительного времени после ранения был вынужден передвигаться с помощью костылей, он был вынужден прибывать в судебные заседания, что вызывало истцу невыносимую физическую боль и страдания. При этом, отдельные судебные заседания откладывались именно по ходатайству стороны обвинения непосредственно перед судебным заседанием без всякого предупреждения стороны защиты, которая на тот момент уже прибыла в суд", — говорится в решении суда.

К тому же из-за длительного рассмотрения дела о ДТП мужчина обратился в Европейский суд по правам человека. В 2020 году было установлено нарушение права водителя автобуса на рассмотрение дела в течение разумного срока.

После этого он обратился в суд, чтобы взыскать компенсацию в размере более 1,5 млн грн, а также 24 тыс. грн расходов на правовую помощь.

Это дело рассмотрел судья Виталий Стрельбицкий, который удовлетворил иск.

Напомним, в Фастовском районе Киевской области произошла авария. В ДТП пострадал ребенок, которому всего 2 месяца.

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