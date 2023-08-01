У Львові водій автобуса відсудив у держави 1,5 млн грн: подробиці

ЛАЗ-5252. Фото: Wikipedia

Галицький районний суд Львова відсудив у держави понад 1,5 млн грн компенсації на користь водія рейсового автобуса ЛАЗ, якого звинувачували у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди. Він був під слідством та судом понад 12 років. Водію автобуса вдалося довести свою невинуватість.

Про це повідомляє Zaxid.net.

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У рішенні суду йдеться, що водія львівського автобуса ЛАЗ обвинуватили у вчиненні ДТП на вул. Шота Руставелі ще 31 грудня 2009 року. Чоловік комунального АТП-1 керував 11-метровим автобусом ЛАЗ-5252. Коли він повертав з вул. Волоської на вул. Шота Руставелі, то скоїв наїзд на літню жінку. Після інциденту їй довелося ампутувати частину ноги.

У 2013 році суд визнав водія не винним, однак прокурор подав апеляційну скаргу. Справу відправили на повторний розгляд.

У 2021 році суд виправдав чоловіка через відсутність його вини у вчиненні аварії. Під час досудового розслідування експерти встановили, що у момент падіння літня жінка була поза межами видимості водія, тому уникнути наїзду він не міг.

Водій автобуса перебував під слідством та судом понад 12 років. Він заявив, що незаконними діями та рішеннями посадових осіб органу досудового розслідування та прокуратури йому було завдано моральної та матеріальної шкоди. За словами водія, йому доводилося виправдовуватися перед людьми.

Внаслідок кримінальної справи позивач вимушений був звільнитися. Він не міг влаштуватися на роботу. У 2014 році чоловік пішов служити. У червні 2022 року обвинувачений отримав вибухову травму та осколкові поранення поблизу Сєвєродонецька.

"Не зважаючи на те, що позивач впродовж тривалого часу після поранення був змушений пересуватися за допомогою милиць, він був змушений прибувати у судові засідання, що спричиняло позивачу нестерпний фізичний біль та страждання. При цьому, окремі судові засідання відкладалися саме за клопотанням сторони обвинувачення безпосередньо перед судовим засіданням без жодного попередження сторони захисту, яка на той момент вже прибула до суду", — йдеться у рішенні суду.

До того ж через тривалий розгляд справи про ДТП чоловік звернувся до Європейського суду з прав людини. У 2020 році було встановлено порушення права водія автобуса на розгляд справи упродовж розумного строку.

Після цього він звернувся до суду, щоб стягнути компенсацію у розмірі понад 1,5 млн грн, а також 24 тис. грн витрат на правову допомогу.

Цю справу розглянув суддя Віталій Стрельбицький, який задовольнив позов.

Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області сталася аварія. У ДТП постраждала дитина, якій лише 2 місяці.

Також ми писали, що на автодорозі Одеса — Рені сталася автопригода через необачного водія, який перебував у стані алкогольного сп’яніння та не мав документів на водійський стаж та технічні папери для автомобіля. Інцидент призвів до госпіталізації одного з учасників та надання медичної допомоги ще двом.