В ДТП погиб капеллан ВСУ, который ехал на похороны капитана

Погибший капеллан ВСУ Марк Купчененко. Фото: "Днепровская панорама"

В дорожно-транспортном происшествии погиб 27-летний военный капеллан Марк Купчененко. Парень был родом из Днепропетровской области.

Об этом сообщает "Днепровская панорама".

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О гибели капеллана ВСУ стало известно вчера, 21 июля. Знакомые Марка Купченко описывают его как человека, который ставил ценности страны и Бога выше своих.

"Я благодарю Бога за еще один прожитый год. В этом году ангелам-хранителям пришлось попотеть... Но моя самая большая благодарность не за жизнь, а за ту Цель и Борьбу, которую мне подарил Господь. Я верю в Победу над злом внутри нас, и вокруг нас", — написал Марк в день своего рождения.

Погибший капеллан ВСУ Марк Купчененко. Фото: "Днепровская панорама"

Волонтер Наталья Шум вдохновлялась сильным характером и верой Марка. Она подчеркнула, что парень жил Украиной и верой в Бога.

"Мы познакомились с Марком в 2022 году. Он ничего не боялся и делал все для других. Я помогала ему и его ребятам чем могла, он произвел на меня большое впечатление — молодой, умный и образованный. Это неожиданная потеря, очень болезненная новость", — рассказала волонтер.

Марк погиб в ДТП, когда ехал на похороны капитана ВСУ.

Напомним, в Киеве врачей обвиняют в халатности, которая привела к смерти украинского военнослужащего Вадима с позывным "Физрук". Он умер в одной из больниц Соломенского района столицы 17 июля.

Также мы писали, что на фронте погиб Виталий Шевченко. Он был одним из организаторов проукраинских митингов в оккупированном городе Бердянск.

Добавим, Денис Борейко пожертвовал собой в борьбе против российских оккупантов. Жизнь украинского спортсмена из Днепра оборвалась на фронте 3 июля.