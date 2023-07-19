Київських лікарів звинувачують у смерті військового: деталі скандалу

Загиблий військовий ЗСУ Вадим "Фізрук". Фото: соцмережі

У Києві лікарів звинувачують у недбальстві, яке призвело до смерті українського військовослужбовця Вадима з позивним "Фізрук". Він помер в одній із лікарень Солом'янського району столиці 17 липня.

Про це у соцмережах повідомили друзі загиблого бійця.

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Чотири години помирав на вулиці

За словами подруги загиблого Аліни Іцелєвої, Вадим помер у Київській міській клінічній лікарні №4.

"Нашого друга та бійця 95 ОДШБр — Вадима з позивним Фізрук, вчора (17.07.2023) не стало. Вадим загинув на території Київської міської клінічної лікарні №4, Солом'янського району, де проходив лікування", — йдеться в дописі.

Жінка пише, що військовослужбовець чотири години лежав і помирав на вулиці, а лікарі ніяк не реагували на заклики його побратима допомогти Вадиму.

"Його побратим, без успіху закликаючи працівників лікарні виконати свій обов'язок, був змушений викликати карету швидкої допомоги, яка їхала з іншого медзакладу. І тільки тоді Вадима занесли до приміщення той самої лікарні", — пише Аліна.

Як стверджує Аліна в Солом'янській лікарні захисника не відправили до реанімації, а прив'язали до ліжка. Через 16 годин було оголошено, що військовий нібито "раптово помер".

У коментарях до свого допису Аліна, зазначила, що бійця могли побити охоронці, тому й він потребував медичної допомоги. Також вона додала, що родичі та друзі звернулися до поліції.

Допис Аліни Іцелєвої. Фото: скриншот

Поліція розслідує загибель Вадима "Фізрука"

У поліції Києва підтвердили, що за цією справою ведеться слідство.

"Правоохоронці з’ясовують обставини смерті військового в одній із лікарень Солом’янського району Чоловік помер 17 липня у медзакладі, де проходив лікування останніх кілька тижнів. Розпочато два кримінальних провадження", — пишуть у пресслужбі.

Там зазначили, що 31-річний військовослужбовець знаходився на лікуванні у медустанові з 30 червня. 16 липня о 23.50 друг померлого, який проходив лікування з ним в одній палаті, виявив останнього на вулиці на території лікарні у збудженому та неадекватному стані. Він повідомив про це працівників муніципальної охорони медзакладу.

"Співробітники муніципальної охорони разом з медиками доправили потерпілого до палати, пізніше чоловік був переведений в реанімацію. Наступного дня, 17 липня, лікарі констатували смерть військовослужбовця", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення поліції Києва. Фото: скриншот

Що відомо про загиблого Вадима "Фізрука"

Вадим від початку повномасштабного вторгнення служив добровольцем. Він був розвідником, ветераном і висококласним фахівцем з розвід-БпЛА.

Нагадаємо, на фронті загинув Віталій Шевченко. Він був одним з організаторів проукраїнських мітингів в окупованому місті Бердянськ.

Також ми писали, що 12 липня, у Запоріжжі попрощалися з родиною волонтерів Оленою Очкас та Віталієм Юшком. Вони загинули внаслідок російського удару по пункту незламності в Оріхові 10 липня.