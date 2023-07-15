У Луцьку сім'я загиблого військового зупинила похорон через дивні сліди на його тілі

Світлина загиблого військового. Фото: скриншот з відео

У Луцьку сім'я загиблого військового зупинила похорон. Вони помітили на його тілі великі синці, тому мають сумнів, що 42-річний Андрій Коробко помер від інфаркту міокарда як написано у свідоцтві про смерть.

Про це повідомляє "12 канал".

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Матір загиблого отримала звістку про смерть сина 10 липня. За її словами, військові не знають як це сталося.

У свідоцтві про смерть Андрія вказано, що причиною є зупинка серця. Матір відмовляється вірити в це.

"Я не знаю і не повірю ніколи, що моя дитина померла від серця. Він з 2014 року всі комісії проходив. Він був патріот", — каже вона.

Тіло Андрія привезли до Луцька 12 липня. Мати загиблого каже, що в морзі побачила загиблого сина, який був у крові та багнюці. Подивитися на нього вона змогла лише у церкві перед похороном. Тіло військового було повністю вкрите синцями, наче після побиття.

Родичі Андрія вважають, що він помер не своєю смертю, адже про її обставини нічого не відомо. До того ж зникли всі особисті речі загиблого.

Військовий служив старшим матросом у 35 бригаді морської піхоти. Його близькі кажуть, що він мало розповідав, чим займається. Однак родичі знають, що Андрій водив транспорт, підвозив боєприпаси та ремонтував машини.

Мати загиблого написала заяву до Луцького ТЦК, де просить надати їй інформацію про обставини та причини смерті сина, а також провести ще один розтин тіла.

У Луцькому ТЦК заявили, що всі документи про смерть Андрія робили у Дніпрі.

Слідчі все ж погодили повторну експертизу.

Нагадаємо, на фронті загинув Віталій Шевченко. Він був одним з організаторів проукраїнських мітингів в окупованому місті Бердянськ.

Також ми писали, що 12 липня, у Запоріжжі попрощалися з родиною волонтерів Оленою Очкас та Віталієм Юшком. Вони загинули внаслідок російського удару по пункту незламності в Оріхові 10 липня.