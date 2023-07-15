В Луцке семья погибшего военного остановила похороны из-за странных следов на его теле

Фотография погибшего военного. Фото: скриншот с видео

В Луцке семья погибшего военного остановила похороны. Они заметили на его теле большие синяки, поэтому сомневаются, что 42-летний Андрей Коробко умер от инфаркта миокарда, как написано в свидетельстве о смерти.

Об этом сообщает "12 канал".

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Мать погибшего получила известие о смерти сына 10 июля. По ее словам, военные не знают, как это произошло.

В свидетельстве о смерти Андрея указано, что причина — остановка сердца. Мать отказывается верить в это.

"Я не знаю и не поверю никогда, что мой ребенок умер от сердца. Он с 2014 года все комиссии проходил. Он был патриот", — говорит она.

Тело Андрея привезли в Луцк 12 июля. Мать погибшего говорит, что в морге увидела погибшего сына, который был в крови и грязи. Посмотреть на него она смогла только в церкви перед похоронами. Тело военного было полностью покрыто синяками, словно после избиения.

Родственники Андрея считают, что он умер не своей смертью, ведь о ее обстоятельствах ничего не известно. К тому же исчезли все личные вещи погибшего.

Военный служил старшим матросом в 35-й бригаде морской пехоты. Его близкие говорят, что он мало рассказывал, чем занимается. Однако родственники знают, что Андрей водил транспорт, подвозил боеприпасы и ремонтировал машины.

Мать погибшего написала заявление в Луцкий ТЦК, где просит предоставить ей информацию об обстоятельствах и причинах смерти сына, а также провести еще одно вскрытие тела.

В Луцком ТЦК заявили, что все документы о смерти Андрея делали в Днепре.

Следователи все же согласовали повторную экспертизу.

Напомним, на фронте погиб Виталий Шевченко. Он был одним из организаторов проукраинских митингов в оккупированном городе Бердянск.

Также мы писали, что 12 июля в Запорожье попрощались с семьей волонтеров Еленой Очкас и Виталием Юшко. Они погибли в результате российского удара по пункту несокрушимости в Орехове 10 июля.