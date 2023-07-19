Киевских врачей обвиняют в смерти военного: детали скандала

Погибший военный ВСУ Вадим "Физрук". Фото: соцсети

В Киеве врачей обвиняют в халатности, которая привела к смерти украинского военнослужащего Вадима с позывным "Физруком". Он скончался в одной из больниц Соломенского района столицы 17 июля.

Об этом в соцсетях сообщили друзья погибшего бойца.

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Четыре часа умирал на улице

По словам подруги погибшего Алины Ицелевой, Вадим скончался в Киевской городской клинической больнице №4.

"Нашего друга и бойца 95 ОДШБр — Вадима с позывным Физруком, вчера (17.07.2023) не стало. Вадим погиб на территории Киевской городской клинической больницы №4, Соломенского района, где проходил лечение", — говорится в сообщении.

Женщина пишет, что военнослужащий четыре часа лежал и умирал на улице, а врачи никак не реагировали на призывы его собратья помочь Вадиму.

"Его собрат, без успеха призывая работников больницы выполнить свой долг, был вынужден вызвать карету скорой помощи, которая ехала из другого медучреждения. И только тогда Вадима занесли в помещение той же больницы", — пишет Алина.

Как утверждает Алина в Соломенской больнице, защитника не отправили в реанимацию, а привязали к постели. Через 16 часов было объявлено, что военный якобы "внезапно умер".

В комментариях к своему сообщению Алина отметила, что бойца могли избить охранники, поэтому и он нуждался в медицинской помощи. Также она добавила, что родственники и друзья обратились в полицию.

Сообщение Алины Ицелевой. Фото: скриншот

Полиция расследует гибель Вадима "Физрука"

В полиции Киева подтвердили, что по этому делу ведется следствие.

"Правоохранители выясняют обстоятельства смерти военного в одной из больниц Соломенского района Мужчина скончался 17 июля в медучреждении, где проходил лечение последних несколько недель. Начато два уголовных производства", — пишут в пресс-службе.

Там отметили, что 31-летний военнослужащий находился на лечении в медучреждении с 30 июня. 16 июля в 23:50 друг умершего, который проходил лечение с ним в одной палате, обнаружил последнего на улице на территории больницы в возбужденном и неадекватном состоянии. Он сообщил об этом работникам муниципальной охраны медучреждения.

"Сотрудники муниципальной охраны вместе с медиками доставили пострадавшего в палату, позже мужчина был переведен в реанимацию. На следующий день, 17 июля, врачи констатировали смерть военнослужащего", — говорится в сообщении.

Сообщения полиции Киева. Фото: скриншот

Что известно о погибшем Вадиме "Физруке"

Вадим с самого начала полномасштабного вторжения служил добровольцем. Он был разведчиком, ветераном и высококлассным специалистом по развед-БпЛА.

Напомним, на фронте погиб Виталий Шевченко. Он был одним из организаторов проукраинских митингов в оккупированном городе Бердянск.

Также мы писали, что 12 июля в Запорожье попрощались с семьей волонтеров Еленой Очкас и Виталием Юшко. Они погибли в результате российского удара по пункту несокрушимости в Орехове 10 июля.