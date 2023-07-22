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У ДТП загинув капелан ЗСУ, який їхав на похорон капітана

22 липня 2023 16:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ДТП загинув капелан ЗСУ, який їхав на похорон капітана
Загиблий капелан ЗСУ Марк Купчененко. Фото: "Дніпровська панорама"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У дорожньо-транспортній пригоді загинув 27-річний військовий капелан Марк Купчененко. Хлопець був родом з Дніпропетровської області.

Про це повідомляє "Дніпровська панорама".

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Про загибель капелана ЗСУ стало відомо вчора, 21 липня. Знайомі Марка Купченка описують його як людину, яка ставила цінності країни та Бога вище за свої.

"Я дякую Богу за ще один прожитий рік. Цього року ангелам-охоронцям довелося попітніти... Але моя найбільша подяка не за життя, а за ту Мету та Боротьбу, яку мені подарував Господь. Я вірю в Перемогу над злом усередині нас, і навколо нас", — написав Марк у день свого народження.

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Загиблий капелан ЗСУ Марк Купчененко. Фото: "Дніпровська панорама"

Волонтерка Наталія Шум надихалася сильним характером та вірою Марка. Вона наголосила, що хлопець жив Україною та вірою в Бога. 

"Ми познайомилися з Марком у 2022 році. Він нічого не боявся і робив усе для інших. Я допомагала йому та його хлопцям чим могла, він справив на мене велике враження — молодий, розумний та освічений. Це несподівана втрата, дуже болюча новина", — розповіла волонтерка.

Марк загинув у ДТП, коли їхав на похорон капітана ЗСУ.

Нагадаємо, у Києві лікарів звинувачують у недбальстві, яке призвело до смерті українського військовослужбовця Вадима з позивним "Фізрук". Він помер в одній із лікарень Солом'янського району столиці 17 липня. 

Також ми писали, що на фронті загинув Віталій Шевченко. Він був одним з організаторів проукраїнських мітингів в окупованому місті Бердянськ.

Додамо, Денис Борейко пожертвував собою у боротьбі проти російських окупантів. Життя українського спортсмена з Дніпра обірвалося на фронті 3 липня.

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