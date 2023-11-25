Стали известны новые подробности ДТП, в котором сбили патрульного
Водителю автомобиля Ford, который вечером 24 ноября совершил наезд на патрульного, сообщили о подозрении. Также ему вручили ходатайство о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Об этом сообщает Полиция Киева.
В Киеве автомобиль сбил работника патрульной полиции
Вечером 24 ноября на Харьковском шоссе водитель автомобиля Ford сбил сотрудника управления патрульной полиции. Правоохранитель в то время занимался оформлением ДТП.
В результате наезда работник полиции получил телесные повреждения и был госпитализирован, а водитель скрылся с места инцидента.
В городе немедленно была введена специальная полицейская операция, во время которой водитель задержан на ул. Горловский. От прохождения обследования он отказался.
В рамках уголовного производства по нарушению правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения следователи сообщили водителю авто о подозрении.
Кроме того, ему вручили ходатайство о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, что в Киеве правоохранители задержали водителя, сбившего патрульного и скрывшегося с места аварии. Пострадавший получил телесные повреждения.
А в Кременце Тернопольской области пьяный водитель разъезжал по улицам города в комендантский час. Он въехал в автомобиль полицейских и пытался скрыться.
Также мы писали, что вблизи города Дубно Ровенской области 24 ноября киевлянин совершил дорожно-транспортное происшествие. Водитель на трассе "Киев — Чоп" наехал на отбойник. Пассажирка буса получила тяжелые травмы.
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