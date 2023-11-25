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Стали известны новые подробности ДТП, в котором сбили патрульного

25 ноября 2023 19:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Стали известны новые подробности ДТП, в котором сбили патрульного
ДТП на Харьковском шоссе. Фото: Полиция Киева
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Водителю автомобиля Ford, который вечером 24 ноября совершил наезд на патрульного, сообщили о подозрении. Также ему вручили ходатайство о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает Полиция Киева.

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Вечером 24 ноября на Харьковском шоссе водитель автомобиля Ford сбил сотрудника управления патрульной полиции. Правоохранитель в то время занимался оформлением ДТП.

В результате наезда работник полиции получил телесные повреждения и был госпитализирован, а водитель скрылся с места инцидента.

В городе немедленно была введена специальная полицейская операция, во время которой водитель задержан на ул. Горловский. От прохождения обследования он отказался.

В рамках уголовного производства по нарушению правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения следователи сообщили водителю авто о подозрении.

Кроме того, ему вручили ходатайство о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Скриншот поста полиции

Напомним, что в Киеве правоохранители задержали водителя, сбившего патрульного и скрывшегося с места аварии. Пострадавший получил телесные повреждения.

А в Кременце Тернопольской области пьяный водитель разъезжал по улицам города в комендантский час. Он въехал в автомобиль полицейских и пытался скрыться.

Также мы писали, что вблизи города Дубно Ровенской области 24 ноября киевлянин совершил дорожно-транспортное происшествие. Водитель на трассе "Киев — Чоп" наехал на отбойник. Пассажирка буса получила тяжелые травмы.

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