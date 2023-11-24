У Тернопільській області п'яний водій в'їхав в авто поліцейських
У Кременці Тернопільської області п'яний водій роз’їжджав вулицями міста у комендантську годину. Він в'їхав в автомобіль поліцейських та намагався втекти.
Про це повідомляє ГУ НП в Тернопільській області.
ДТП в Кременці
Сьогодні вночі, 24 листопада, близько 01:00 співробітники групи реагування патрульної поліції Кременецького райвідділу поліції на одній із центральних вулиць райцентру оформляли матеріали про адмінправопорушення за керування транспортним засобам особою, яка перебуває у стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП).
У цей момент в припарковане службове авто правоохоронців Renault Duster в'їхала машина марки Fiat Scudo. Винуватець аварії не зупинився та намагався втекти.
"Невдовзі працівники поліції встановили його місцезнаходження. Правопорушник — 37-річний житель Кременця. Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Проте на пропозицію пройти процедуру освідування на місці події або у медичному закладі чоловік відмовився", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці склали на порушника протоколи за трьома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення:
- залишення місця дорожньо-транспортної пригоди (ст. 122-4);
- порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів (ст. 124);
- керування транспортними засобами особами, які перебуваються у стані сп’яніння (ст. 130).
У поліції розповіли, що за десять місяців у Тернопільській області склали 2 685 адмінпротоколів за керування авто у нетверезому стану.
Нагадаємо, на Рівненщині автомобіль влетів у блокпост. Внаслідок аварії постраждали четверо осіб.
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