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У Тернопільській області п'яний водій в'їхав в авто поліцейських

24 листопада 2023 16:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Тернопільській області п'яний водій в'їхав в авто поліцейських
Пошкоджений автомобіль поліцейських. Фото: tp.npu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Кременці Тернопільської області п'яний водій роз’їжджав вулицями міста у комендантську годину. Він в'їхав в автомобіль поліцейських та намагався втекти.

Про це повідомляє ГУ НП в Тернопільській області.

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Сьогодні вночі, 24 листопада, близько 01:00 співробітники групи реагування патрульної поліції Кременецького райвідділу поліції на одній із центральних вулиць райцентру оформляли матеріали про адмінправопорушення за керування транспортним засобам особою, яка перебуває у стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП).

У цей момент в припарковане службове авто правоохоронців Renault Duster в'їхала машина марки Fiat Scudo. Винуватець аварії не зупинився та намагався втекти.

ДТП у Кременці 24 листопада
Пошкоджений автомобіль. Фото: tp.npu.gov.ua

"Невдовзі працівники поліції встановили його місцезнаходження. Правопорушник — 37-річний житель Кременця. Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Проте на пропозицію пройти процедуру освідування на місці події або у медичному закладі чоловік відмовився", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці склали на порушника протоколи за трьома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення:

  • залишення місця дорожньо-транспортної пригоди (ст. 122-4);
  • порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів (ст. 124);
  • керування транспортними засобами особами, які перебуваються у стані сп’яніння (ст. 130).

У поліції розповіли, що за десять місяців у Тернопільській області склали 2 685 адмінпротоколів за керування авто у нетверезому стану.

Нагадаємо, на Рівненщині автомобіль влетів у блокпост. Внаслідок аварії постраждали четверо осіб.

Також ми писали, що у Червонограді Львівської області літній чоловік збив неповнолітню дівчинку на пішохідному переході. Після цього він вирішив втекти.

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