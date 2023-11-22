Автомобіль врізався у блокпост на Рівненщині

Авто влетіло у блокпост. Фото: Нацполіція

На Рівненщині автомобіль влетів у блокпост. Внаслідок аварії постраждали четверо осіб.

Про це повідомила Поліція Рівненської області.

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ДТП сталася у Сарненському районі на трасі "Київ — Ковель — Ягодин".

"25-річний водій автомобіля Citroën Jumpy не врахував стан дорожнього покриття, не вибрав безпечної швидкості руху, проігнорував встановлені обмежувальні знаки та допустив наїзд на бетонні блоки блокпосту", — повідомили в поліції.

ДТП на Рівненщині. Фото: Нацполіція

Через недбайливість водія постраждали четверо пасажирів 13, 14, 20 та 23 років. Їх доставили до лікарні й після надання медичної допомоги відпустили.

У поліції закликають учасників дорожнього руху бути обережними та зважати на погіршення погодних умов.

"Водій за результатами огляду на стан сп'яніння був тверезий", — наголосили у поліції.

ДТП на Рівненщині. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Червонограді Львівської області літній чоловік збив неповнолітню дівчинку на пішохідному переході. Після цього він вирішив втекти.