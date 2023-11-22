Посреди французского Страсбурга на автомобиль упал метеорит

Дыра в крыше автомобиля, пробитая метеоритом. Фото: Metro

Во французском Страсбурге полиция была смущена огромной дырой, пробитой в крыше автомобиля. Правоохранители подозревают, что причиной образования дыры может быть метеорит.

Об этом сообщает Metro.

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Сначала на место происшествия прибыли пожарные, когда им сообщили об дымящем автомобиле. Они обнаружили дыру диаметром 50 см в крыше красного Renault Clio и разбитое окно. К счастью, внутри автомобиля в тот момент никого не было.

"По нашему прибытию мы заметили относительно большой удар диаметром примерно 50 сантиметров, который прошел сквозь крышу, днище и топливный бак автомобиля", — сказал капитан местной пожарной службы Мэтье Колобер.

Автомобиль, в который попал метеорит. Фото: Metro

Экстренным службам не удалось найти метеорит внутри автомобиля, но есть предположение, что им может быть находившийся рядом камень.

"Или объект настолько мал, что мы не смогли его найти, или удар был настолько сильным, что объект распался и превратился в пыль", — высказали еще одно предположение в полиции.

Ранее мы сообщали, что в городке Хоупвелл (штат Нью-Джерси) метеорит упал на один из местных домов, продыряв крышу. Жители обнаружили космическое тело еще теплым и сразу вызвали полицию.

Напоминаем, что после того, как в небе над столицей накануне была видна необычная вспышка, в Киеве на онлайн-площадках начали продавать кусочки метеорита.