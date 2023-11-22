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Посеред французького Страсбурга на автомобіль упав метеорит

22 листопада 2023 14:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Посеред французького Страсбурга на автомобіль упав метеорит
Дірка в даху автомобіля, пробита метеоритом. Фото: Metro
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У французькому Страсбурзі поліція була збентежена величезною дірою, пробитою в даху автомобіля. Правоохоронці підозрюють, що причиною утворення діри може бути метеорит.

Про це повідомляє Metro.

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Спершу на місце події прибули пожежники, коли їм повідомили про автомобіль, який димить. Вони виявили дірку діаметром 50 см у даху червоного Renault Clio та розбите вікно. На щастя, всередині автомобіля на той момент нікого не було.

"Після нашого прибуття ми помітили відносно великий удар діаметром приблизно 50 сантиметрів, який пройшов крізь дах, днище та паливний бак автомобіля", — сказав капітан місцевої пожежної служби Метьє Колобер.

метеорит
Автомобіль, в який влучив метеорит. Фото: Metro

Екстреним службам не вдалося знайти метеорит всередині автомобіля, але є припущення, що ним може бути камінь, що знаходився поруч..

"Або об'єкт настільки малий, що ми не змогли його знайти, або удар був настільки сильним, що об'єкт розпався і перетворився на пил", — висловили ще одне припущення в поліції.

Раніше ми повідомляли, що у містечку Хоупвел (штат Нью-Джерсі) метеорит впав на один із місцевих будинків, продірявивши дах. Мешканці виявили космічне тіло ще теплим і одразу викликали поліцію.

Нагадуємо, що після того, як у небі над столицею напередодні було видно незвичайний спалах, у Києві на онлайн-майданчиках почали продавати шматочки метеорита. 

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