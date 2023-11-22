Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ДТП arrow Автомобиль врезался в блокпост в Ровенской области arrow

Автомобиль врезался в блокпост в Ровенской области

22 ноября 2023 16:07
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Автомобиль врезался в блокпост в Ровенской области
Автомобиль влетел в блокпост. Фото: Нацполиция
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

В Ровенской области автомобиль влетел в блокпост. В результате аварии пострадали четыре человека.

Об этом сообщила Полиция Ровенской области.

Читайте также:

Что стало причиной аварии в Ровенской области

ДТП произошло в Сарненском районе на трассе "Киев-Ковель-Ягодин".

"25-летний водитель автомобиля "Citroën Jumpy", не учел состояние дорожного покрытия, не выбрал безопасной скорости движения, проигнорировал установленные ограничительные знаки и допустил наезд на бетонные блоки блокпоста", — сообщили в полиции.

ДТП в Ровенской области. Фото: Нацполиция

Из-за небрежности водителя пострадали четверо пассажиров 13-ти, 14-ти, 20-ти и 23-х лет. Их доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили.

В полиции призывают участников дорожного движения быть осторожными и учитывать ухудшение погодных условий.

"Водитель по результатам учитывая состояние опьянения был трезв", — подчеркнули в полиции.

ДТП в Ровенской области. Фото: Нацполиция

Напомним, в Червонограде Львовской области пожилой мужчина сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе. После этого он решил скрыться.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме