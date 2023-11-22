Автомобиль врезался в блокпост в Ровенской области
В Ровенской области автомобиль влетел в блокпост. В результате аварии пострадали четыре человека.
Об этом сообщила Полиция Ровенской области.
Что стало причиной аварии в Ровенской области
ДТП произошло в Сарненском районе на трассе "Киев-Ковель-Ягодин".
"25-летний водитель автомобиля "Citroën Jumpy", не учел состояние дорожного покрытия, не выбрал безопасной скорости движения, проигнорировал установленные ограничительные знаки и допустил наезд на бетонные блоки блокпоста", — сообщили в полиции.
Из-за небрежности водителя пострадали четверо пассажиров 13-ти, 14-ти, 20-ти и 23-х лет. Их доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили.
В полиции призывают участников дорожного движения быть осторожными и учитывать ухудшение погодных условий.
"Водитель по результатам учитывая состояние опьянения был трезв", — подчеркнули в полиции.
Напомним, в Червонограде Львовской области пожилой мужчина сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе. После этого он решил скрыться.
Читайте Новини.LIVE!