Автомобиль врезался в блокпост в Ровенской области

Автомобиль влетел в блокпост. Фото: Нацполиция

В Ровенской области автомобиль влетел в блокпост. В результате аварии пострадали четыре человека.

Об этом сообщила Полиция Ровенской области.

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ДТП произошло в Сарненском районе на трассе "Киев-Ковель-Ягодин".

"25-летний водитель автомобиля "Citroën Jumpy", не учел состояние дорожного покрытия, не выбрал безопасной скорости движения, проигнорировал установленные ограничительные знаки и допустил наезд на бетонные блоки блокпоста", — сообщили в полиции.

ДТП в Ровенской области. Фото: Нацполиция

Из-за небрежности водителя пострадали четверо пассажиров 13-ти, 14-ти, 20-ти и 23-х лет. Их доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили.

В полиции призывают участников дорожного движения быть осторожными и учитывать ухудшение погодных условий.

"Водитель по результатам учитывая состояние опьянения был трезв", — подчеркнули в полиции.

ДТП в Ровенской области. Фото: Нацполиция

Напомним, в Червонограде Львовской области пожилой мужчина сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе. После этого он решил скрыться.