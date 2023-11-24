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В Тернопольской области пьяный водитель въехал в авто полицейских

24 ноября 2023 16:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Тернопольской области пьяный водитель въехал в авто полицейских
Поврежденный автомобиль полицейских. Фото: tp.npu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Кременце Тернопольской области пьяный водитель разъезжал по улицам города в комендантский час. Он въехал в автомобиль полицейских и пытался скрыться.

Об этом сообщает ГУ НП в Тернопольской области.

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ДТП в Кременце

Сегодня ночью, 24 ноября, около 01:00 сотрудники группы реагирования патрульной полиции Кременецкого райотдела полиции на одной из центральных улиц райцентра оформляли материалы об админправонарушениях за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения (ст. 130 КУоАП).

В этот момент в припаркованный служебный автомобиль правоохранителей Renault Duster въехала машина марки Fiat Scudo. Виновник аварии не остановился и пытался скрыться.

ДТП в Кременце 24 ноября
Поврежденный автомобиль. Фото: tp.npu.gov.ua

"Вскоре сотрудники полиции установили его местонахождение. Правонарушитель — 37-летний житель Кременца. Во время общения с водителем правоохранители заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Однако на предложение пройти процедуру освидетельствования на месте происшествия или в медицинском учреждении мужчина отказался", — говорится в сообщении.

Правоохранители составили на нарушителя протоколы по трем статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях:

  • оставление места дорожно-транспортного происшествия (ст. 122-4);
  • нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств (ст. 124);
  • управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения (ст. 130).

В полиции рассказали, что за десять месяцев в Тернопольской области составили 2 685 админпротоколов за вождение в нетрезвом состоянии.

Напомним, в Ровенской области автомобиль влетел в блокпост. В результате аварии пострадали четыре человека.

Также мы писали, что в Червонограде Львовской области пожилой мужчина сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе. После этого он решил скрыться.

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