В Тернопольской области пьяный водитель въехал в авто полицейских

Поврежденный автомобиль полицейских. Фото: tp.npu.gov.ua

В Кременце Тернопольской области пьяный водитель разъезжал по улицам города в комендантский час. Он въехал в автомобиль полицейских и пытался скрыться.

Об этом сообщает ГУ НП в Тернопольской области.

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Сегодня ночью, 24 ноября, около 01:00 сотрудники группы реагирования патрульной полиции Кременецкого райотдела полиции на одной из центральных улиц райцентра оформляли материалы об админправонарушениях за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения (ст. 130 КУоАП).

В этот момент в припаркованный служебный автомобиль правоохранителей Renault Duster въехала машина марки Fiat Scudo. Виновник аварии не остановился и пытался скрыться.

Поврежденный автомобиль. Фото: tp.npu.gov.ua

"Вскоре сотрудники полиции установили его местонахождение. Правонарушитель — 37-летний житель Кременца. Во время общения с водителем правоохранители заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Однако на предложение пройти процедуру освидетельствования на месте происшествия или в медицинском учреждении мужчина отказался", — говорится в сообщении.

Правоохранители составили на нарушителя протоколы по трем статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях:

оставление места дорожно-транспортного происшествия (ст. 122-4);

нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств (ст. 124);

управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения (ст. 130).

В полиции рассказали, что за десять месяцев в Тернопольской области составили 2 685 админпротоколов за вождение в нетрезвом состоянии.

Напомним, в Ровенской области автомобиль влетел в блокпост. В результате аварии пострадали четыре человека.

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