В Тернопольской области пьяный водитель въехал в авто полицейских
В Кременце Тернопольской области пьяный водитель разъезжал по улицам города в комендантский час. Он въехал в автомобиль полицейских и пытался скрыться.
Об этом сообщает ГУ НП в Тернопольской области.
ДТП в Кременце
Сегодня ночью, 24 ноября, около 01:00 сотрудники группы реагирования патрульной полиции Кременецкого райотдела полиции на одной из центральных улиц райцентра оформляли материалы об админправонарушениях за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения (ст. 130 КУоАП).
В этот момент в припаркованный служебный автомобиль правоохранителей Renault Duster въехала машина марки Fiat Scudo. Виновник аварии не остановился и пытался скрыться.
"Вскоре сотрудники полиции установили его местонахождение. Правонарушитель — 37-летний житель Кременца. Во время общения с водителем правоохранители заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Однако на предложение пройти процедуру освидетельствования на месте происшествия или в медицинском учреждении мужчина отказался", — говорится в сообщении.
Правоохранители составили на нарушителя протоколы по трем статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях:
- оставление места дорожно-транспортного происшествия (ст. 122-4);
- нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств (ст. 124);
- управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения (ст. 130).
В полиции рассказали, что за десять месяцев в Тернопольской области составили 2 685 админпротоколов за вождение в нетрезвом состоянии.
Напомним, в Ровенской области автомобиль влетел в блокпост. В результате аварии пострадали четыре человека.
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