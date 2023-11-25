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Стали відомі нові подробиці ДТП, в якій збили патрульного

25 листопада 2023 19:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стали відомі нові подробиці ДТП, в якій збили патрульного
ДТП на Харківському шосе. Фото: Поліція Києва
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Водію автомобіля Ford, який увечері 24 листопада здійснив наїзд на патрульного, повідомили про підозру. Також йому вручили клопотання про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомляє Поліція Києва

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У Києві автомобіль збив працівника патрульної поліції

Ввечері 24 листопада на Харківському шосе водій автомобіля Ford збив співробітника управління патрульної поліції. Правоохоронець в той час займався оформленням дорожньо-транспортної пригоди. 

Внаслідок наїзду працівник поліції отримав тілесні ушкодження та був ушпиталений, а водій втік з місця інциденту.
 
У місті негайно ввели спеціальну поліцейську операцію, під час якої водія затримали на вул. Горлівській. Від проходження освідування він відмовився.

У рамках кримінального провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп'яніння слідчі повідомили водію авто про підозру.

Крім того, йому вручили клопотання про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Скриншот допису поліції

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці затримали водія, який збив патрульного та втік з місця аварії. Постраждалий отримав тілесні ушкодження.

А у Кременці Тернопільської області п'яний водій роз’їжджав вулицями міста у комендантську годину. Він в'їхав в автомобіль поліцейських та намагався втекти.

Також ми писали, що поблизу міста Дубно на Рівненщині 24 листопада киянин скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Водій на трасі "Київ — Чоп" наїхав на відбійник. Пасажирка буса отримала важкі травми.

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