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На трасі "Київ — Чоп" водій протаранив відбійник — пасажирка отримала важкі травми

24 листопада 2023 17:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На трасі "Київ — Чоп" водій протаранив відбійник — пасажирка отримала важкі травми
Розбите авто внаслідок ДТП. Фото: Поліція Рівненщини
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Поблизу міста Дубно, що на Рівненщині сьогодні вранці, 24 листопада киянин скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Водій на трасі "Київ — Чоп" наїхав на відбійник. Пасажирка буса отримала важкі травми.

Про це повідомляє Поліція Рівненщини.

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ДТП на трасі "Київ — Чоп"

Аварія сталася сьогодні, близько сьомої ранку, на трасі "Київ — Чоп". Внаслідок ДТП неподалік міста Дубно тяжко травмувалася пасажирка буса.

"Поліцейські на місці події встановили, що водій автомобіля марки "Renault Master", 31-річний киянин, на заокругленій ділянці дороги не впорався із керуванням та допустив наїзд на відбійник", — зазначили у поліції.

Розбитий бус внаслідок ДТП
Розбитий бус  внаслідок ДТП. Фото: Поліція Рівненщини
Розбитий бус внаслідок ДТП
Розбитий бус  внаслідок ДТП. Фото: Поліція Рівненщини
Зламаний відбійник
Зламаний відбійник. Фото: Поліція Рівненщини

У ДТП постраждала 37-річна пасажирка буса. Зазначається, що жінка з міста Кременчук. Її у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення. 

Поліція вилучила транспортний засіб та перемістила його на спецмайданчик. За результатами огляду водія, він був у тверезому стані.

Нагадаємо, у Кременці Тернопільської області п'яний водій роз’їжджав вулицями міста у комендантську годину. Він в'їхав в автомобіль поліцейських та намагався втекти.

Також ми писали, що на Рівненщині автомобіль влетів у блокпост. Внаслідок аварії постраждали четверо осіб.

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