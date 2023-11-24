На трасі "Київ — Чоп" водій протаранив відбійник — пасажирка отримала важкі травми

Розбите авто внаслідок ДТП. Фото: Поліція Рівненщини

Поблизу міста Дубно, що на Рівненщині сьогодні вранці, 24 листопада киянин скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Водій на трасі "Київ — Чоп" наїхав на відбійник. Пасажирка буса отримала важкі травми.

Про це повідомляє Поліція Рівненщини.

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Аварія сталася сьогодні, близько сьомої ранку, на трасі "Київ — Чоп". Внаслідок ДТП неподалік міста Дубно тяжко травмувалася пасажирка буса.

"Поліцейські на місці події встановили, що водій автомобіля марки "Renault Master", 31-річний киянин, на заокругленій ділянці дороги не впорався із керуванням та допустив наїзд на відбійник", — зазначили у поліції.

Розбитий бус внаслідок ДТП. Фото: Поліція Рівненщини

Розбитий бус внаслідок ДТП. Фото: Поліція Рівненщини

Зламаний відбійник. Фото: Поліція Рівненщини

У ДТП постраждала 37-річна пасажирка буса. Зазначається, що жінка з міста Кременчук. Її у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення.

Поліція вилучила транспортний засіб та перемістила його на спецмайданчик. За результатами огляду водія, він був у тверезому стані.

Нагадаємо, у Кременці Тернопільської області п'яний водій роз’їжджав вулицями міста у комендантську годину. Він в'їхав в автомобіль поліцейських та намагався втекти.

Також ми писали, що на Рівненщині автомобіль влетів у блокпост. Внаслідок аварії постраждали четверо осіб.