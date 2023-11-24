На трассе "Киев — Чоп" водитель протаранил отбойник — пассажирка получила тяжелые травмы

Разбитый автомобиль в результате ДТП. Фото: Полиция Ровенщины

Вблизи города Дубно Ровенской области сегодня утром, 24 ноября киевлянин совершил дорожно-транспортное происшествие. Водитель на трассе "Киев — Чоп" наехал на отбойник. Пассажирка буса получила тяжелые травмы.

Об этом сообщает Полиция Ровенщины.

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Авария произошла сегодня, около семи утра, на трассе "Киев — Чоп". В результате ДТП неподалеку от города Дубно тяжело травмировалась пассажирка буса.

"Полицейские на месте происшествия установили, что водитель автомобиля марки Renault Master, 31-летний киевлянин, на закругленном участке дороги не справился с управлением и допустил наезд на отбойник", — отметили в полиции.

Разбитый бус в результате ДТП. Фото: Полиция Ровенщины

Разбитый бус в результате ДТП. Фото: Полиция Ровенщины

Сломанный отбойник. Фото: Полиция Ровенщины

В ДТП пострадала 37-летняя пассажирка буса. Отмечается, что женщина из Кременчуга. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение.

Полиция изъяла транспортное средство и переместила его на спецплощадку. По результатам осмотра водителя, он был в трезвом состоянии.

Напомним, в Кременце Тернопольской области пьяный водитель разъезжал по улицам города в комендантский час. Он въехал в автомобиль полицейских и пытался скрыться.

Также мы писали, что в Ровенской области автомобиль влетел в блокпост. В результате аварии пострадали четыре человека.