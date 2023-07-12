Смертельное ДТП в Кременчуге: детали следствия

Полиция на месте ДТП в Кременчуге 24 июня 2023г. Фото: pl.npu.gov.ua

Смертельное ДТП в Кременчуге произошло 24 июня. Водитель наехал на людей, переходивших дорогу. В результате погибли двое, среди которых несовершеннолетний 14-летний парень. Его мама уверяет, что виновник трагедии не раз совершал ДТП, поэтому женщина боится, что его семья и на этот раз откупится от следствия. Она бьет тревогу и следит за каждым шагом следователей, чтобы наказать виновных.

Все детали следствия узнало Новини.LIVE.

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Летальное ДТП

Вечером 24 июня на улице Республиканской в Кременчуге 20-летний водитель автомобиля Audi наехал на людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. 23-летний и 14-летний парни погибли на месте. По предварительным данным, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

"У меня один ребенок был. Ему 14 лет, 4 июля было бы 15 лет. Я это так не оставлю. У водителя и перед этим были ДТП, но у родителей есть связи и деньги. Но я думаю, если поднять базу данных, то там все будет видно" , — рассказала нам мать погибшего Яна.

Сообщения матери погибшего в ДТП подростка. Фото: Скриншот

По словам женщины, у родителей подозреваемого собственный ветеринарный бизнес. Местные хотели совершить самосуд и приходили к дому и ветклинике семьи, но никто к ним не выходил.

"Вообще на связь никто не выходил. Никто мне не звонил, не извинялся. Даже их адвокат не выходит на связь. Казалось, что они уехали. Но та женщина уже начала прием в клинике. Я своего сына похоронила 28, а 29 она вышла на работу" , — добавила мама погибшего парня.

Детали следствия

Следователи полиции Полтавщины устанавливают обстоятельства ДТП. По предварительной версии, водитель автомобиля Audi, 2003 года рождения, совершил наезд на двигавшихся по нерегулируемому пешеходному переходу пешеходов. По предварительному заключению врачей водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины .

"Водитель легковушки задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По ходатайству следователя, согласованного прокурором, Октябрьский районный суд Полтавы взял под стражу на 60 суток 19-летнего жителя Кременчуга, подозреваемого в нарушении правил безопасности дорожного движения, совершенном в состоянии наркотического опьянения, повлекшее гибель нескольких человек", — сообщили в полиции области.

Следственные действия продолжаются. По информации мамы погибшего, еще будут проведены 11 следственных экспертиз. Сейчас ожидают результатов анализа на наличие наркотиков в организме водителя.

Напомним, во вторник, 4 июля, в Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Возле Пирятина перевернулся микроавтобус, в котором находились военнослужащие. Авария привела к гибели одного из пассажиров, четверо других получили травмы.