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Смертельна ДТП у Кременчуці: мати загиблого боїться, що винуватець відкупиться від тюрми

12 липня 2023 14:22
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Смертельна ДТП в Кременчуці: деталі слідства
Поліція на місці ДТП у Кременчуці 24 червня 2023 року. Фото: pl.npu.gov.ua
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Смертельна ДТП у Кременчуці сталася 24 червня. Водій наїхав на людей, які переходили дорогу. В результаті загинуло двоє, серед яких неповнолітній 14-річний хлопець. Його мама запевняє, що винуватець трагедії не раз скоював ДТП, тому жінка боїться, що його родина і цього разу відкупиться від слідства. Вона б’є на сполох і слідкує за кожним кроком слідчих, аби покарати винних. 

Всі деталі слідства дізналося Новини.LIVE. 

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Увечері 24 червня на вулиці Республіканській у Кременчуці 20-річний водій автомобіля Audi наїхав на людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу. 23-річний та 14-річний хлопці загинули на місці. За попередніми даними, водій був у стані наркотичного сп’яніння. 

"У мене одна дитина була. Йому 14 років, 4 липня було б 15 років. Я це так не залишу. У водія і перед цим були ДТП, але у батьків є зв'язки і гроші. Але я думаю, якщо підняти базу даних, то там все буде видно", — розповіла нам мати загиблого Яна. 

ДТП
Повідомлення матері загиблого у ДТП підлітка. Фото: Скріншот

За словами жінки, у батьків підозрюваного власний ветеринарний бізнес. Місцеві хотіли вчинити самосуд і приходили до будинку та ветклініки родини, але ніхто до них не виходив. 

"Взагалі на зв'язок ніхто не виходив. Ніхто мені не дзвонив, не вибачався. Навіть їхній  адвокат не виходить на зв'язок. Здавалося, що вони виїхали. Але та жінка вже почала прийом в клініці. Я свого сина поховала 28, а 29 вона вийшла на роботу", — додала мама загиблого хлопця. 

Деталі слідства

Наразі слідчі поліції Полтавщини встановлюють обставини ДТП. За попередньою версією, водій автомобіля Audi, 2003 року народження, здійснив наїзд на пішоходів, які рухалися по нерегульованому пішохідному переході. За попереднім висновком лікарів, водій перебував у стані наркотичного сп’яніння.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

"Водія легковика затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За клопотанням слідчого, погодженого прокурором, Октябрський районний суд Полтави взяв під варту на 60 діб 19-річного жителя Кременчука, підозрюваного у порушенні правил безпеки дорожнього руху, вчиненому у стані наркотичного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб", — повідомили у поліції області. 

Слідчі дії тривають. За інформацією мами загиблого, ще буде проведено 11 слідчих експертиз. Зараз очікують результати аналізу на наявність наркотиків в організмі водія.

Нагадаємо,  у вівторок, 4 липня, на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Біля Пирятина перекинувся мікроавтобус, в якому перебували військовослужбовці. Аварія призвела до загибелі одного з пасажирів, четверо інших зазнали травм.

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