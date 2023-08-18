Полицейского, сбившего насмерть 15-летнюю девушку, уволили со службы

Сбитая полицейским Альбина Харченко. Фото: Бабель

Национальная полиция уволила киевского полицейского, который 2 августа сбил насмерть сбил 15-летнюю девушку. Она переходила дорогу в предназначенном для этого месте.

Об этом сообщает Бабель.

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Департамент внутренней безопасности сообщил "Бабелю", что по факту правонарушения было проведено служебное расследование, после которого руководство департамента решило применить к полицейскому "строжайшую меру дисциплинарного влияния" и уволить его со службы в полиции.

2 августа в Харьковской области полицейский насмерть сбил 15-летнюю Альбину Харченко, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. Девушка возвращалась домой после занятий по актерскому мастерству.

Родные девушки утверждают, что виновного полицейского покрывают его коллеги, поэтому они обратились к общественному деятелю Алины Боднар.

Ранее мы рассказывали, что в Дарницком районе столицы, на Позняках, вечером 16 августа произошла трагедия — две девушки погибли в результате падения с 15-го этажа. Правоохранители квалифицировали произошедшее как самоубийство.

Напомним, в полицию с заявлением об избиении обратилась трансгендерная женщина. В ее заявлении указано, что 15 августа около 22.20 на улице Староеврейской во Львове неизвестный мужчина нанес ей несколько ударов в лицо.