Полицейского, сбившего насмерть 15-летнюю девушку, уволили со службы
Национальная полиция уволила киевского полицейского, который 2 августа сбил насмерть сбил 15-летнюю девушку. Она переходила дорогу в предназначенном для этого месте.
Об этом сообщает Бабель.
Полицейских сбил девушку на переходе
Департамент внутренней безопасности сообщил "Бабелю", что по факту правонарушения было проведено служебное расследование, после которого руководство департамента решило применить к полицейскому "строжайшую меру дисциплинарного влияния" и уволить его со службы в полиции.
2 августа в Харьковской области полицейский насмерть сбил 15-летнюю Альбину Харченко, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. Девушка возвращалась домой после занятий по актерскому мастерству.
Родные девушки утверждают, что виновного полицейского покрывают его коллеги, поэтому они обратились к общественному деятелю Алины Боднар.
Ранее мы рассказывали, что в Дарницком районе столицы, на Позняках, вечером 16 августа произошла трагедия — две девушки погибли в результате падения с 15-го этажа. Правоохранители квалифицировали произошедшее как самоубийство.
Напомним, в полицию с заявлением об избиении обратилась трансгендерная женщина. В ее заявлении указано, что 15 августа около 22.20 на улице Староеврейской во Львове неизвестный мужчина нанес ей несколько ударов в лицо.