Поліцейського, який збив на смерть 15-річну дівчину, звільнили зі служби

Збита поліцейським Альбіна Харченко. Фото: Бабель

Національна поліція звільнила київського поліцейського, який 2 серпня збив на смерть збив 15-річну дівчину. Вона переходила дорогу у призначеному для цього місці.

Про це повідомляє Бабель.

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Департамент внутрішньої безпеки повідомив "Бабелю", що за фактом правопорушення було проведено службове розслідування, після якого керівництво департаменту вирішило застосувати до поліцейського "найсуворіший захід дисциплінарного впливу" та звільнити його зі служби у поліції.

2 серпня на Харківщині поліцейський на смерть збив 15-річну Альбіну Харченко, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Дівчина поверталася додому після занять з акторської майстерності.

Рідні дівчини стверджують, що винного поліцейського покривають його колеги, тому вони звернулись до громадської діячки Аліни Боднар.

Раныше ми розповыдали, у Дарницькому районі столиці, на Позняках, ввечері 16 серпня сталася трагедія — двоє дівчат загинули внаслідок падіння з 15-го поверху. Правоохоронці кваліфікували подію як самогубство.

Нагадуємо, до поліції із заявою про побиття звернулась трансгендерна жінка. У її заяві вказано, що 15 серпня, близько 22.20 на вулиці Староєврейській у Львові невідомий чоловік завдав їй кількох ударів в обличчя.