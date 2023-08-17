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Суїцид дівчат на Позняках: сусіди кажуть, що їх налякав чоловік

17 серпня 2023 15:07
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Самогубство дітей на Позняках: що кажуть сусіди
Будинок на Позняках, де сталося подвійне самогубство. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

У Дарницькому районі столиці, на Позняках, ввечері 16 серпня сталася трагедія — двоє дівчат загинули внаслідок падіння з 15-го поверху. Правоохоронці кваліфікували подію як самогубство. 

Новини.LIVE на місці трагедії поспілкувалося з мешканцями будинку та жителями району, аби дізнатися більше про трагічну подію. 

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Що відомо правоохоронцям

16 серпня ввечері о 18:20 поліції Києва повідомили про виявлення мертвими двох дітей на вулиці Михайла Драгоманова. Ними виявилися 12-річні дівчата, які загинули внаслідок падіння з 15-го поверху. 

"Ми вчора одразу відреагували на цю подію. Виїжджала на місце слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські. Відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.115 з позначкою самогубство", — повідомили нам у пресслужбі поліції. 

Наразі ведеться слідство. За даними правоохоронців, батьки дівчат шоковані і не готові спілкуватися зі ЗМІ. 

Коментарі місцевих жителів 

Новини.LIVE на наступний день після трагедії, 17 серпня, поспілкувалися з мешканцями будинку та жителями району. Ніхто з людей не захотів говорити на камеру, але поділилися своїми думками. 

Як розповів нам працівник комунального підприємства, який працює в цьому районі двірником, що такі ситуації вже були в цьому дворі. Він сам проживає в сусідньому будинку, де минулого року з балкону випав хлопець і загинув. Сам чоловік часто стає свідком того, як діти нехтують правилами безпеки і йдуть на дахи або балкони, щоб влаштувати фотосесію. 

Дом на Познках
Будинок на Позняках, де жили загиблі. Фото: Новини.LIVE

Щодо трагедії він додав, що дівчата ніби фотографували свої ноги з висоти, а потім до них почав кричати якийсь чоловік. Вони злякалися і впали. 

Додамо, що ця інформація не зі слів свідків і вона не підтверджена правоохоронцями. 

Позняки
Під'їзд, біля якого загинули дівчата. Фото: Новини.LIVE

Також сусіди розповіли, що в однієї з дівчат в день трагедії був день народження, інша дівчина жила в сусідньому під'їзді. Дівчата дружили. Про родини загиблих нічого поганого чи підозрілого сусіди не кажуть. 

Наразі у дворі ця тема обговорюється. Дорослі розмовляють зі своїми дітьми та онуками, дізнаючись чи не входять вони до якихось небезпечних груп у мережі.

Додамо, деякі Telegram-канали повідомляють, що одна з дівчат залишила прощальну записку. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в середу, 16 серпня, у Києві, на вулиці Михайла Драгоманова, виявили тіла двох дівчат. Правоохоронці розглядають версію самогубства.

Додамо, у липні на Київщині військовий ЗСУ напідпитку підірвав себе гранатою.

Кілька днів потому в Тернополі лікарі не змогли врятувати 21-річного поліцейського після спроби самогубства.

 

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