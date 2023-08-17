Самоубийство детей на Позняках: что говорят соседи

Дом на Позняках, где произошло двойное самоубийство. Фото: Новини.LIVE

В Дарницком районе столицы, на Позняках, вечером 16 августа произошла трагедия — две девочки погибли в результате падения с 15-го этажа. Правоохранители квалифицировали событие как самоубийство.

Новини.LIVE на месте трагедии пообщалось с жителями дома и района, чтобы узнать больше о трагическом событии.

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Что известно правоохранителям

16 августа вечером в 18:20 полиции Киева сообщили, что обнаружены два мертвых ребенка на улице Михаила Драгоманова. Ими оказались 12-летние девушки, погибшие в результате падения с 15-го этажа.

"Мы вчера сразу отреагировали на это событие. Выезжала на место следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские. Открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 с отметкой самоубийство", — сообщили нам в пресс-службе полиции.

В настоящее время ведется следствие. По данным правоохранителей, родители девочек в шоке и не готовы общаться со СМИ.

Комментарии местных жителей

Новини.LIVE на следующий день после трагедии, 17 августа, пообщались с жителями дома и жителями района. Никто из людей не захотел говорить на камеру, но поделился своими мыслями.

Как рассказал нам работник коммунального предприятия, работающий в этом районе дворником, такие ситуации уже были в этом дворе. Он проживает в соседнем доме, где в прошлом году с балкона выпал парень и погиб. Сам мужчина часто становится свидетелем того, как дети пренебрегают правилами безопасности и идут на крыши или балконы, чтобы устроить фотосессию.

Дом на Позняках, где жили погибшие. Фото: Новини.LIVE

Что касается трагедии, он добавил, что девушки будто фотографировали свои ноги с высоты, а потом им начал кричать какой-то мужчина. Они испугались и упали.

Добавим, что эта информация не со слов свидетелей и она не подтверждена правоохранителями.

Подъезд, у которого погибли девушки. Фото: Новини.LIVE

Также соседи рассказали, что у одной из девочек в день трагедии был день рождения, другая жила в соседнем подъезде. Они дружили. О семьях погибших ничего плохого или подозрительного соседи не говорят.

В настоящее время во дворе эта тема обсуждается. Взрослые разговаривают со своими детьми и внуками, узнают, не входят ли они в какие-то опасные группы в сети.

Добавим, некоторые Telegram-каналы сообщают, что одна из девушек оставила прощальную записку.

Напомним, ранее мы писали, что в среду, 16 августа, в Киеве, на улице Михаила Драгоманова, обнаружили тела двух девушек. Правоохранители рассматривают версию самоубийства.

Добавим, в июле на Киевщине военный ВСУ под хмельком взорвал себя гранатой.

Спустя несколько дней в Тернополе врачи не смогли спасти 21-летнего полицейского после попытки самоубийства.