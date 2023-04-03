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Пьяная владелица салона красоты села за руль во время комендантского часа: что известно

3 апреля 2023 18:04
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове пьяной за рулем задержали владелицу салона красоты
Женщину задержали пьяной за рулем автомобиля "Range Rover"
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Франковский районный суд Львова лишил водительских прав на один год и оштрафовал на 17 тысяч гривен владелицу салона красоты Илона Демков, которую поймали пьяной за рулем во время комендантского часа.

Об этом сообщили на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

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Как говорится в постановлении суда, 28 июля 2022 на ул. Кульпарковской патрульной остановили автомобиль Land Rover Range Rover, которым управляла водитель в состоянии алкогольного опьянения. Проверка на алкотестере показала 1,60 промилле алкоголя, при норме 0,2. Как стало известно с портала Судебные власти Украины, речь идет о владелице салона красоты во Львове Илоне Демков.

На судебные заседания бизнесменка не явилась, хотя была приглашена 9 раз. Суд решил рассмотреть дело без его участия и признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 130 КУоАП. Ее лишили водительских прав сроком на один год и оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Отметим, Илона Демков владелица салона красоты во Львове - "Центр красоты и восстановления волос Илоны Демков".

Напомним, мы ранее писали, что Львовский таксист получил пять лет тюрьмы за воровство духов стоимостью 2000 гривен.

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