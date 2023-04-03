У Львові п'яною за кермом затримали власницю салону краси

Жінку затримали п'яною за кермом автомобіля "Range Rover"

Франківський районний суд Львова позбавив водійський прав на один рік та оштрафував на 17 тисяч гривень власницю салону краси Ілону Демків, яку спіймали п’яною за кермом під час комендантської години.

Про це повідомили на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

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Як йдеться у постанові суду, 28 липня 2022 року на вул. Кульпарківській патрульні зупинили автомобіль "Land Rover Range Rover", яким керувала водійка у стані алкогольного сп'яніння. Перевірка на алкотестері показала 1,60 проміле алкоголю, при нормі 0,2. Як стало відомо з порталу Судова влада України, йдеться про власницю салону краси у Львові Ілону Демків.

На судові засідання бізнесменка не з’явилася, хоча була запрошена 9 разів. Суд вирішив розглянути справу без її участі та визнав її винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 130 КУпАП. Її позбавили водійських прав терміном на один рік та оштрафували на 17 тисяч гривень.

Зазначимо, Ілона Демків власниця салону краси у Львові — "Центр краси та відновлення волосся Ілони Демків".

Нагадаємо, ми раніше писали, що Львівський таксист отримав п'ять років тюрми за крадіжку парфумів вартістю 2000 гривень.