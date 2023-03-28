Львівський суд виніс вирок педофілу за розбещення дівчинки в шкільному туалеті
Сихівський районний суд Львова визнав Дмитра Бубира винним у розбещенні семирічної дівчинки у шкільному туалеті та спробі розбестити іншу школярку. Чоловік проникав у школи, переодягнувшись у жіночий одяг. Педофіла засудили до восьми років тюрми.
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Як вказано у вироку суду за 24 березня, у грудні 2021 року 50-річний киянин Дмитро Бубир переодягався у жіночий одяг та таким чином проник у дві львівські школи. Чоловік заходив у жіночі туалети та пропонував дівчаткам роздягнутись, говорячи, зокрема, що він лікар та проводить огляд.
Подробиці
У першому випадку Дмитро Бубира проник у школу №43 на вул. Масарика, 9. Він зайшов у жіночий туалет, де в одній з кабінок у цей час була семирічна дівчинка. Він представився лікарем і сказав, що має її оглянути. Дмитро Бубир поставив її на унітаз та почав розглядати, у цей момент у дівчинки була оголена нижня частина тіла. Це тривало кілька хвилин, поки не продзвенів дзвінок на перерву і у туалет не почали заходити люди. Дмитро Бубир тоді втік.
У матеріалах справи вказано, що дівчинку, зокрема, побачила вчителька, яка намагалась наздогнати чоловіка. Дмитро Бубир був вдягнений у жіночу куртку червоного кольору та маску, що закривала його обличчя.
Інший випадок трапився через 11 днів уже в іншій львівській школі. Дмитро Бубир проник у дитячу школу мистецтв №5 на вул. Хуторівка, 28. Він пішов у жіночий туалет, де була 9-річна школярка. Педофіл сказав їй роздягнутись, але дівчинка відштовхнула його та вибігла з туалету.
Інший випадок трапився через 11 днів уже в іншій львівській школі. Дмитро Бубир проник у дитячу школу мистецтв №5 на вул. Хуторівка, 28. Він пішов у жіночий туалет, де була 9-річна школярка. Педофіл сказав їй роздягнутись, але дівчинка відштовхнула його та вибігла з туалету.
Киянин Дмитро Бубир раніше судимий за розбещення неповнолітніх. У 2021 році чоловік також був у розшуку за розбещення дітей у одній з київських шкіл, тоді його затримали, але він вийшов під заставу.
Під час судового засідання педофіл свою заперечив, та заявив, що ніколи не бував у львівській школі №43, а у дитячій школі мистецтв №5 хотів щось вкрасти. Суд визнав киянина винним за ч.2 ст.156 ККУ та за ч.2 ст.15, ч.2 ст.156 ККУ. Його засудили до 8 років тюрми. Крім того, він повинен виплатити 150 тис. грн за моральну шкоду представнику 7-річної школярки.
Нагадаємо, ми раніше писали, що у Києві чотирьом вихователям дитячого садочка було повідомлено про підозру у катуванні дітей. На цей час вже ідентифіковано трьох потерпілих віком від 5 до 6 років.