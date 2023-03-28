Львовский суд вынес приговор педофилу за развращение девочки в школьном туалете

Суд Львова признал киевлянина Дмитрия Бубира виновным в развращении семилетней девочки

Сыховский районный суд Львова признал Дмитрия Бубира виновным в развращении семилетней девочки в школьном туалете и попытке развратить другую школьницу. Мужчина проникал в школы, переодевшись в женскую одежду. Педофила приговорили к восьми годам тюрьмы.

Как указано в приговоре суда за 24 марта, в декабре 2021 года 50-летний киевлянин Дмитрий Бубир переодевался в женскую одежду и таким образом проник в две львовские школы. Мужчина заходил в женские туалеты и предлагал девочкам раздеться, говоря, в частности, что он врач и проводит осмотр.

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В первом случае Дмитрий Бубир проник в школу №43 на ул. Масарика, 9. Он вошел в женский туалет, где в одной из кабинок в это время была семилетняя девочка. Он представился врачом и сказал, что должен его осмотреть. Дмитрий Бубир поставил ее на унитаз и стал рассматривать, в этот момент у девочки была оголена нижняя часть тела. Это продолжалось несколько минут, пока не прозвенел звонок на перерыв и в туалет не начали заходить люди. Дмитрий Бубир тогда скрылся.

В материалах дела указано, что девочку, в частности, увидела учительница, пытавшаяся догнать мужчину. Дмитрий Бубир был одет в женскую куртку красного цвета и маску, закрывавшую его лицо.

Другой случай произошел через 11 дней уже в другой львовской школе. Дмитрий Бубир проник в детскую школу искусств №5 по ул. Хуторовка, 28. Он пошел в женский туалет, где находилась 9-летняя школьница. Педофил сказал ей раздеться, но девочка оттолкнула его и выбежала из туалета.

Другой случай произошел через 11 дней уже в другой львовской школе. Дмитрий Бубир проник в детскую школу искусств №5 по ул. Хуторовка, 28. Он пошел в женский туалет, где находилась 9-летняя школьница. Педофил сказал ей раздеться, но девочка оттолкнула его и выбежала из туалета.

Киевлянин Дмитрий Бубир ранее судим за развращение несовершеннолетних. В 2021 году мужчина также был в розыске за развращение детей в одной из киевских школ, тогда его задержали, но он вышел под залог.

Во время судебного заседания педофил свою возразил и заявил, что никогда не бывал во львовской школе №43, а в детской школе искусств №5 хотел что-то украсть. Суд признал киевлянина виновным по ч.2 ст.156 УКУ и по ч.2 ст.15, ч.2 ст.156 УКУ. Его приговорили к 8 годам тюрьмы. Кроме того, он должен выплатить 150 тыс. грн за моральный ущерб представителю 7-летней школьницы.

Напомним, мы ранее писали, что в Киеве четырем воспитателям детского сада было сообщено о подозрении в пытках детей. К настоящему времени уже идентифицированы трое пострадавших в возрасте от 5 до 6 лет.