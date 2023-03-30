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Львівський таксист отримав 5 років тюрми за крадіжку парфумів вартістю 2000 грн

30 березня 2023 16:22
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Львівський таксист отримав 5 років тюрми за крадіжку парфумів
Львів’янин під час судового розгляду справи свою провину визнав
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Львівського таксиста Олега Труша визнали винним у пограбуванні магазину косметики і побутової хімії. Чоловік незаконно привласнив парфуми вартістю майже 2 тисячі гривень Франківський районний суд Львова призначив йому покарання  — 5 років позбавлення волі.

Про це йдеться у матеріалах справи Франківського районного суду.

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Подробиці 

Інцидент трапився у липні 2022 року в магазині "Єва", що на вул. Героїв УПА у Львові. Переконавшись, що ніхто не бачить, Олег Труш взяв зі стелажу флакон чоловічої туалетної води Versace Eau Fraiche та поклав його у свою наплічну сумку. Однак це по камерах відеоспостереження помітила керуюча магазину, вона намагалася зупинити грабіжника, але той втік. У матеріалах справи також вказано, що чоловік мав із собою достатню кількість грошей, щоб заплатити за парфуми, але не зробив цього.

Далі чоловік швидко сів у свій автомобіль Hyundai Accent, який стояв поруч, і з викраденим поїхав додому. Незабаром його розшукала поліція.

Львів’янин під час судового розгляду справи свою провину визнав. Він також повернув викрадені парфуми та відшкодував магазину завдані збитки  — 1999 гривень.

Франківський районний суд Львова визнав винним Олега Труша у вчиненні кримінального правопорушення в умовах воєнного стану, передбаченого ч.4 ст.186 КК України (відкрите викрадення чужого майна (грабіж)). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від семи до десяти років.

Але, враховуючи пом’якшувальні обставини,  — щире каяття, активне сприяння у розкритті злочину, добровільне відшкодування завданого збитку, суд вирішив призначити львів’янину більш м'яке покарання із застосуванням ст. 69 КК України і позбавили його волі на 5 років.

Також суд врахував і те, що львів'янин має батька-інваліда ІІІ групи і на його утриманні перебуває малолітня дитина. Засуджений ще може оскаржити рішення суду.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Львівський суд виніс вирок педофілу за розбещення дівчинки в шкільному туалеті.

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