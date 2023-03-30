Львовский таксист получил 5 лет тюрьмы за кражу духов

Львовянин во время судебного разбирательства дела свою вину признал

Львовский таксист Олег Труш признан виновным в ограблении магазина косметики и бытовой химии. Мужчина незаконно присвоил духи стоимостью почти 2 тысячи гривен Франковский районный суд Львова назначил ему наказание — пять лет лишения свободы.

Об этом говорится в материалах дела Франковского районного суда.

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Инцидент произошел в июле 2022 года в магазине "Ева" на ул. Героев УПА во Львове. Убедившись, что никто не видит, Олег Труш взял со стеллажа флакон мужской туалетной воды Versace Eau Fraiche и положил его в свою сумку. Однако это по камерам видеонаблюдения заметила управляющая магазина, она пыталась остановить грабителя, но тот скрылся. В материалах дела также указано, что у мужчины было с собой достаточное количество денег, чтобы заплатить за духи, но не сделал этого.

Далее мужчина быстро сел в свой стоявший рядом автомобиль Hyundai Accent и с похищенным уехал домой. Вскоре его разыскала полиция.

Львовянин в ходе судебного разбирательства дела свою вину признал. Он также вернул похищенные духи и возместил магазину нанесенный ущерб — 1999 гривен.

Франковский районный суд Львова признал виновным Олега Труша в совершении уголовного правонарушения в условиях военного положения, предусмотренного ч.4 ст.186 УК Украины (открытое похищение чужого имущества (грабеж). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы от семи до десяти лет.

Но, учитывая смягчающие обстоятельства, искреннее раскаяние, активное содействие в раскрытии преступления, добровольное возмещение причиненного ущерба, суд решил назначить львовянину более мягкое наказание с применением ст. 69 УК Украины и лишили его свободы на пять лет.

Также суд учел и то, что у львовянина есть отец-инвалид ІІІ группы и на его содержании находится малолетний ребенок. Осужденный может обжаловать решение суда.

Напомним, мы ранее писали, что Львовский суд вынес приговор педофилу за развращение девочки в школьном туалете.