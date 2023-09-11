Патрульный полицейский, который в августе сбил девочку, до сих пор находится на свободе

Место гибели девочки в результате ДТП. Фото: Скриншот

Патрульный полицейский города Киева, который 2 августа 2023 года насмерть сбил 15-летнюю девочку, до сих пор находится на свободе. Ему не избраны меры пресечения.

Об этом сообщил журналист Ростислав Шапошников .

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Полицейский до сих пор на свободе

"ДТП произошло "Киев-Харьков-Довжанский", полицейский нарушил ПДД и на пешеходном переходе насмерть сбил девочку (Альбина Харченко). Как сообщает экс-нардеп Игорь Мосийчук — на место аварии слетелись полицейские, которые сразу начали фабриковать материалы ДТП, чтобы отмазать своего коллегу-убийцу", — говорится в сообщении.

Полицейского, из-за которого погиб ребенок, зовут Якименко Ярослав Леонидович. Он передвигался по внедорожнику "Тойота", номер АЕ2725ТМ.

Пост журналиста Ростислава Шапошникова. Фото: Скриншот

Ранее мы сообщали, на Харьковщине произошло ДТП , в результате которого погибла 15-летняя девушка. Водителя допросили на месте трагедии — он оказался полицейским. Родители погибшей школьницы вместе с адвокатом пытаются контролировать расследование, чтобы подозреваемый не ушел от ответственности.