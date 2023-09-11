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Патрульний поліцейський, який у серпні збив дівчинку, і досі перебуває на волі

11 вересня 2023 11:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Патрульний поліцейський, який у серпні збив дівчинку, і досі перебуває на волі
Місце загибелі дівчинки в результаті ДТП. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Патрульний поліцейський міста Києва, який 2 серпня 2023 насмерть збив 15 річну дівчинку, досі перебуває на волі. Йому не обрано міри запобіжного заходу.

Про це повідомив журналіст Ростислав Шапошніков.

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Поліцейський досі на свободі

"ДТП сталося "Київ-Харків-Довжанський", поліцейський порушив ПДР та на пішохідному переході насмерть збив дівчинку (Альбіна Харченко). Як повідомляє екс-нардеп Ігор Мосійчук — на місце аварії злетілись поліцейські які відразу почали фабрикувати матеріали ДТП щоб відмазати свого колегу-вбивцю", — говориться у повідомленні.

Поліцейського, через якого загинула дитина, звати Якименко Ярослав Леонідович. Він пересувався на позашляховику "Тойота", номер АЕ2725ТМ.

Пост журналіста Ростислава Шапошникова. Фото: Скриншот

Раніше ми повідомляли, на Харківщині сталася ДТП, в результаті якої загинула 15-річна дівчина. Водія допитали на місці трагедії — він виявився поліцейським. Наразі батьки загиблої школярки разом з адвокатом намагаються контролювати розслідування, аби підозрюваний не уникнув відповідальності.

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