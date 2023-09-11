Патрульний поліцейський, який у серпні збив дівчинку, і досі перебуває на волі

Місце загибелі дівчинки в результаті ДТП. Фото: Скриншот

Патрульний поліцейський міста Києва, який 2 серпня 2023 насмерть збив 15 річну дівчинку, досі перебуває на волі. Йому не обрано міри запобіжного заходу.

Про це повідомив журналіст Ростислав Шапошніков.

Читайте також:

Поліцейський досі на свободі

"ДТП сталося "Київ-Харків-Довжанський", поліцейський порушив ПДР та на пішохідному переході насмерть збив дівчинку (Альбіна Харченко). Як повідомляє екс-нардеп Ігор Мосійчук — на місце аварії злетілись поліцейські які відразу почали фабрикувати матеріали ДТП щоб відмазати свого колегу-вбивцю", — говориться у повідомленні.

Поліцейського, через якого загинула дитина, звати Якименко Ярослав Леонідович. Він пересувався на позашляховику "Тойота", номер АЕ2725ТМ.

Пост журналіста Ростислава Шапошникова. Фото: Скриншот

Раніше ми повідомляли, на Харківщині сталася ДТП, в результаті якої загинула 15-річна дівчина. Водія допитали на місці трагедії — він виявився поліцейським. Наразі батьки загиблої школярки разом з адвокатом намагаються контролювати розслідування, аби підозрюваний не уникнув відповідальності.