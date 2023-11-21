В Ровенской области произошло масштабное ДТП с участием 5 авто — есть пострадавшие

ДТП в Ровенской области. Фото: Патрульная полиция Ровенской области

В Ровенской области на трассе Киев — Чоп вблизи Грушвицы Второй произошло серьезное ДТП с участием 5 автомобилей. Есть пострадавшие, количество уточняется.

Об этом сообщили в патрульной полиции Ровенской области.

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ДТП в Ровенской области

"В связи с дорожно-транспортным происшествием с пострадавшими на 345 км автодороги Киев — Чоп (близ села Грушвица Вторая) с участием 5 автомобилей, движение транспорта остановлено в обоих направлениях", — говорится в сообщении.

Один из очевидцев аварии рассказал, что водитель на лафете вез два внедорожника, его на дороге занесло и он столкнулся с грузовиками.

"Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения и учитывайте погодные условия", — призвали в полиции.

Напомним, утром, 20 ноября, в Черновцах произошло серьезное ДТП. В результате аварии погибли трое молодых людей. Их пришлось "вырезать" из автомобиля

Также мы писали, что в Украине с начала 2023 года зарегистрировали более 19,7 тысячи аварий на дорогах. В результате ДТП погибли 2492 человека, еще 24 774 — травмировались.