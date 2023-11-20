На Миколаївщині в ДТП трагічно загинула журналістка разом з чоловіком-військовим
На Миколаївщині сталася ДТП, внаслідок якої загинула журналістка. Про аварію стало відомо 19 листопада 2023 року.
Про це пише пресслужба Державного бюро розслідувань.
Як сталася ДТП
Зазначається, що за кермом легковика перебувала журналістка одного з місцевих медіа. Її автівка зіткнулася з військовим автомобілем біля села Єфремівка, що в Новобузькому районі.
"Водійка та пасажир — її чоловік — від отриманих ушкоджень померли в лікарні", — йдеться у повідомленні.
В ДБР додають, що розслідують справу саме щодо "порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого".
На місці ДТП працюють співробітники Бюро.
"Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі", — додали у повідомленні.
Ким виявилася загибла жінка
Як з'ясувалося пізніше, зі своїм чоловіком загинула місцева журналістка Олена Левицька.
Вподовж останніх п'яти років працювала в миколаївському інтернет-виданні "Новини-N".
"Саме в нас пройшло її становлення як журналіста. Олену любили та цінували в колективі за характер, веселу вдачу й доброту, глибокий професіоналізм та порядність. Всі щиро раділи, коли вона повідомила, що виходить заміж. Її обранцем став бойовий офіцер, який з перших днів війни захищав нашу країну від російської агресії. На жаль, доля виявилася надто жорстокою до закоханих, відпустивши їм трохи понад п'ять місяців подружнього життя. Олені було 29 років", — повідомили у редакції видання.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 20 листопада, у Чернівцях сталася ДТП. Внаслідок аварії загинули троє молодих людей.
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