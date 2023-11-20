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На Миколаївщині в ДТП трагічно загинула журналістка разом з чоловіком-військовим

20 листопада 2023 17:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Миколаївщині в ДТП трагічно загинула журналістка разом з чоловіком-військовим
Журналістка Олена Левицька та її чоловік, які загинули в ДТП. Фото: Новини-N
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

​На Миколаївщині сталася ДТП, внаслідок якої загинула журналістка. Про аварію стало відомо 19 листопада 2023 року. 

Про це пише пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Як сталася ДТП

Зазначається, що за кермом легковика перебувала журналістка одного з місцевих медіа. Її автівка зіткнулася з військовим автомобілем біля села Єфремівка, що в Новобузькому районі.

ДТП на Миколаївщині
Місце ДТП на Миколаївщині. Фото: ДБР

"Водійка та пасажир — її чоловік — від отриманих ушкоджень померли в лікарні", — йдеться у повідомленні. 

В ДБР додають, що розслідують справу саме щодо "порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого".

ДТП на Миколаївщині
Місце ДТП на Миколаївщині. Фото: ДБР
ДТП на Миколаївщині
Місце ДТП на Миколаївщині. Фото: ДБР

На місці ДТП працюють співробітники Бюро.

"Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі", — додали у повідомленні. 

ДТП на Миколаївщині
Місце ДТП на Миколаївщині. Фото: ДБР

Ким виявилася загибла жінка

Як з'ясувалося пізніше, зі своїм чоловіком загинула місцева журналістка Олена Левицька. 

Вподовж останніх п'яти років працювала в миколаївському інтернет-виданні "Новини-N".

"Саме в нас пройшло її становлення як журналіста. Олену любили та цінували в колективі за характер, веселу вдачу й доброту, глибокий професіоналізм та порядність. Всі щиро раділи, коли вона повідомила, що виходить заміж. Її обранцем став бойовий офіцер, який з перших днів війни захищав нашу країну від російської агресії. На жаль, доля виявилася надто жорстокою до закоханих, відпустивши їм трохи понад п'ять місяців подружнього життя. Олені було 29 років", — повідомили у редакції видання.

ДТП на Миколаївщині
Журналістка Олена Левицька, яка загинула в ДТП. Фото: Новини-N

Нагадаємо, сьогодні вранці, 20 листопада, у Чернівцях сталася ДТП. Внаслідок аварії загинули троє молодих людей.

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