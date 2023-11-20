В Николаевской области в ДТП трагически погибла журналистка вместе с мужем-военным

Журналистка Елена Левицкая и ее муж, которые погибли в ДТП. Фото: Новости-N

В Николаевской области произошло ДТП, в результате которого погибла журналистка. Об аварии стало известно 19 ноября 2023 года.

Об этом пишет прессслужба Государственного бюро расследований.

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Как произошло ДТП

Отмечается, что за рулем легкового автомобиля находилась журналистка одного из местных медиа. Ее автомобиль столкнулся с военным автомобилем возле села Ефремовка, что в Новобугском районе.

Место ДТП в Николаевской области. Фото: ГБР

"Водитель и пассажир — ее муж от полученных повреждений скончались в больнице", — говорится в сообщении.

В ГБР добавляют, что расследуют дело именно относительно "нарушения правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшей гибель потерпевшего".

Место ДТП в Николаевской области. Фото: ГБР

Место ДТП в Николаевской области. Фото: ГБР

На месте ДТП работают сотрудники Бюро.

"Санкция статьи предусматривает наказание — до 10 лет лишения свободы", — добавили в сообщении.

Место ДТП в Николаевской области. Фото: ГБР

Кем оказалась погибшая женщина

Как выяснилось позже, со своим мужем погибла местная журналистка Елена Левицкая.

В течение последних пяти лет работала в николаевском интернет-издании "Новости-N".

"Именно у нас прошло ее становление как журналиста. Елену любили и ценили в коллективе за характер, веселый нрав и доброту, глубокий профессионализм и порядочность. Все искренне радовались, когда она сообщила, что выходит замуж. Ее избранником стал боевой офицер, который из первых дней войны защищал нашу страну от российской агрессии. К сожалению, судьба оказалась слишком жестокой к влюбленным, отпустив им чуть более пяти месяцев супружеской жизни. Елене было 29 лет", — сообщили в редакции издания.

Журналистка Елена Левицкая, погибшая в ДТП. Фото: Новости-N

Напомним, сегодня утром, 20 ноября, в Черновцах произошло ДТП. В результате аварии погибли трое молодых людей.