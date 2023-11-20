В Николаевской области в ДТП трагически погибла журналистка вместе с мужем-военным
В Николаевской области произошло ДТП, в результате которого погибла журналистка. Об аварии стало известно 19 ноября 2023 года.
Об этом пишет прессслужба Государственного бюро расследований.
Как произошло ДТП
Отмечается, что за рулем легкового автомобиля находилась журналистка одного из местных медиа. Ее автомобиль столкнулся с военным автомобилем возле села Ефремовка, что в Новобугском районе.
"Водитель и пассажир — ее муж от полученных повреждений скончались в больнице", — говорится в сообщении.
В ГБР добавляют, что расследуют дело именно относительно "нарушения правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшей гибель потерпевшего".
На месте ДТП работают сотрудники Бюро.
"Санкция статьи предусматривает наказание — до 10 лет лишения свободы", — добавили в сообщении.
Кем оказалась погибшая женщина
Как выяснилось позже, со своим мужем погибла местная журналистка Елена Левицкая.
В течение последних пяти лет работала в николаевском интернет-издании "Новости-N".
"Именно у нас прошло ее становление как журналиста. Елену любили и ценили в коллективе за характер, веселый нрав и доброту, глубокий профессионализм и порядочность. Все искренне радовались, когда она сообщила, что выходит замуж. Ее избранником стал боевой офицер, который из первых дней войны защищал нашу страну от российской агрессии. К сожалению, судьба оказалась слишком жестокой к влюбленным, отпустив им чуть более пяти месяцев супружеской жизни. Елене было 29 лет", — сообщили в редакции издания.
Напомним, сегодня утром, 20 ноября, в Черновцах произошло ДТП. В результате аварии погибли трое молодых людей.
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