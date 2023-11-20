Смертельна ДТП у Чернівцях — загиблих "вирізали" з понівеченого автомобіля
Сьогодні вранці, 20 листопада, у Чернівцях сталася ДТП. Внаслідок аварії загинули троє молодих людей.
Про це повідомляє МВС України.
Смертельна ДТП у Чернівцях 20 листопада
Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вранці. Внаслідок ДТП загинули водій та двоє пасажирів.
Троє загиблих були 2001, 2002 та 2003 років народження.
Рятувальникам довелося деблокувати тіла загиблих з автомобіля.
Нагадаємо, що в Україні від початку 2023 року зареєстрували понад 19,7 тисячі аварій на дорогах. Внаслідок ДТП загинули 2492 людини, ще 24 774 — травмувалися.
Також ми писали, що у Люблінському воєводстві Польщі, у селі Верешин, розбився автобус з українцями. Внаслідок ДТП загинули дві жінки та дитина.
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