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Смертельна ДТП у Чернівцях — загиблих "вирізали" з понівеченого автомобіля

20 листопада 2023 14:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Смертельна ДТП у Чернівцях — загиблих "вирізали" з понівеченого автомобіля
Смертельна ДТП у Чернівцях. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сьогодні вранці, 20 листопада, у Чернівцях сталася ДТП. Внаслідок аварії загинули троє молодих людей.

Про це повідомляє МВС України.

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Смертельна ДТП у Чернівцях 20 листопада

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вранці. Внаслідок ДТП загинули водій та двоє пасажирів. 

Троє загиблих були 2001, 2002 та 2003 років народження.

Рятувальникам довелося деблокувати тіла загиблих з автомобіля.

Нагадаємо, що в Україні від початку 2023 року зареєстрували понад 19,7 тисячі аварій на дорогах. Внаслідок ДТП загинули 2492 людини, ще 24 774 — травмувалися.

Також ми писали, що у Люблінському воєводстві Польщі, у селі Верешин, розбився автобус з українцями. Внаслідок ДТП загинули дві жінки та дитина.

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