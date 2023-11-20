Смертельное ДТП в Черновцах — погибших "вырезали" из изуродованного автомобиля
Сегодня утром, 20 ноября, в Черновцах произошло ДТП. В результате аварии погибли трое молодых людей.
Об этом сообщает МВД Украины.
Смертельное ДТП в Черновцах 20 ноября
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром. В результате ДТП погиб водитель и двое пассажиров.
Трое погибших были 2001, 2002 и 2003 годов рождения.
Спасателям пришлось деблокировать тела погибших из автомобиля.
Напомним, что в Украине с начала 2023 года зарегистрировали более 19,7 тысячи аварий на дорогах. В результате ДТП погибли 2492 человека, еще 24 774 — травмировались.
Также мы писали, что в Люблинском воеводстве Польши в селе Верешин разбился автобус с украинцами. В результате ДТП погибли две женщины и ребенок.
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