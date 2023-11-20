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Смертельное ДТП в Черновцах — погибших "вырезали" из изуродованного автомобиля

20 ноября 2023 14:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Смертельное ДТП в Черновцах — погибших "вырезали" из изуродованного автомобиля
Смертельное ДТП в Черновцах. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Сегодня утром, 20 ноября, в Черновцах произошло ДТП. В результате аварии погибли трое молодых людей.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Смертельное ДТП в Черновцах 20 ноября

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром. В результате ДТП погиб водитель и двое пассажиров.

Трое погибших были 2001, 2002 и 2003 годов рождения.

Спасателям пришлось деблокировать тела погибших из автомобиля.

Напомним, что в Украине с начала 2023 года зарегистрировали более 19,7 тысячи аварий на дорогах. В результате ДТП погибли 2492 человека, еще 24 774 — травмировались.

Также мы писали, что в Люблинском воеводстве Польши в селе Верешин разбился автобус с украинцами. В результате ДТП погибли две женщины и ребенок.

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