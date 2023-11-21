На Рівненщині трапилася масштабна ДТП за участю 5 авто — є постраждалі

ДТП на Рівненщині. Фото: Патрульна поліція Рівненської області

У Рівненській області на трасі Київ — Чоп поблизу Грушвиці Другої сталася серйозна ДТП за участю 5 автомобілів. Є постраждалі, кількість уточнюється.

Про це повідомили в патрульній поліції Рівненської області.

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ДТП на Рівненщині

"У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою з потерпілими на 345 км автодороги Київ — Чоп (поблизу села Грушвиця Друга) за участі 5 автомобілів, рух транспорту зупинений в обох напрямках", — йдеться у повідомленні.

Один з очевидців аварії розповів, що водій на лафеті віз два позашляховики, його на дорозі занесло і він зіткнувся з вантажівками.

"Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та зважайте на погодні умови", — закликали в поліції.

Нагадаємо, вранці, 20 листопада, у Чернівцях сталася серйозна ДТП. Внаслідок аварії загинули троє молодих людей. Їх довелося "вирізати" з понівеченого автомобіля

Також ми писали, що в Україні від початку 2023 року зареєстрували понад 19,7 тисячі аварій на дорогах. Внаслідок ДТП загинули 2492 людини, ще 24 774 — травмувалися.