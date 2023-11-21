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На Рівненщині трапилася масштабна ДТП за участю 5 авто — є постраждалі

21 листопада 2023 11:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Рівненщині трапилася масштабна ДТП за участю 5 авто — є постраждалі
ДТП на Рівненщині. Фото: Патрульна поліція Рівненської області
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Рівненській області на трасі Київ — Чоп поблизу Грушвиці Другої сталася серйозна ДТП за участю 5 автомобілів. Є постраждалі, кількість уточнюється. 

Про це повідомили в патрульній поліції Рівненської області

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ДТП на Рівненщині

"У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою з потерпілими на 345 км автодороги Київ — Чоп (поблизу села Грушвиця Друга) за участі 5 автомобілів, рух транспорту зупинений в обох напрямках", — йдеться у повідомленні. 

Один з очевидців аварії розповів, що водій на лафеті віз два позашляховики, його на дорозі занесло і він зіткнувся з вантажівками.

"Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та зважайте на погодні умови", — закликали в поліції. 

Нагадаємо, вранці, 20 листопада, у Чернівцях сталася серйозна ДТП. Внаслідок аварії загинули троє молодих людей. Їх довелося "вирізати" з понівеченого автомобіля

Також ми писали, що в Україні від початку 2023 року зареєстрували понад 19,7 тисячі аварій на дорогах. Внаслідок ДТП загинули 2492 людини, ще 24 774 — травмувалися.

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