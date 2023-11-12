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В Ровенской области произошло ДТП с участием инкассаторского авто — есть травмированные

12 ноября 2023 15:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Ровенской области произошло ДТП с участием инкассаторского авто — есть травмированные
ДТП в Ровенской области. Фото: charivne.info
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В селе Здовбица в Ровенской области 12 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием инкассаторского авто. Пострадали четыре человека, их доставили в больницу.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

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ДТП в Ровенской области

Правоохранители рассказали, что автопроисшествие произошло сегодня около 12:00 недалеко от села Здобица в Ровенской области.

"Водитель автомобиля "ВАЗ", выезжая со второстепенной дороги на трассу "Городище — Ровно — Староконстантинов", не предпочел в движении и допустил столкновение с микроавтобусом Ford, который от удара отбросило в ограждение частного домохозяйства", — говорится в сообщении.

ДТП в Ровенской области
ДТП в Ровенской области. Фото: t.me/NPU_Rivne
ДТП в Ровенской области
ДТП в Ровенской области. Фото: t.me/NPU_Rivne

В результате ДТП травмировался водитель "ВАЗ" и двое его пассажиров, а в бусе травмы получил один пассажир. Все пострадавшие были доставлены в больницу, их обследуют медики.

Напомним, 11 ноября в Киевской области легковушка влетела под колеса грузовика. Водитель автомобиля получил телесные повреждения, его госпитализировали.

Также 11 ноября в Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель не справился с управлением и попал в ДТП на трассе Киев — Одесса. Мужчина сгорел заживо вместе с авто.

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