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На Рівненщині трапилася ДТП за участі інкасаторського авто — є травмовані

12 листопада 2023 15:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Рівненщині трапилася ДТП за участі інкасаторського авто — є травмовані
ДТП у Рівненській області. Фото: charivne.info
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У селі Здовбиця на Рівненщині 12 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода за участю інкасаторського авто. Постраждали четверо людей, їх доставили до лікарні.

Про це повідомили в поліції Рівненщини

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ДТП на Рівненщині 

Правоохоронці розповіли, що автопригода сталася сьогодні близько 12:00 неподалік села Здобиця у Рівненській області. 

"Водій автомобіля "ВАЗ", виїжджаючи із другорядної дороги на трасу "Городище — Рівне — Старокостянтинів", не надав перевагу в русі та допустив зіткнення із мікроавтобусом Ford, який від удару відкинуло в огорожу приватного домогосподарства", — йдеться у повідомленні.

ДТП у Рівненській області
ДТП у Рівненській області. Фото: t.me/NPU_Rivne
ДТП у Рівненській області
ДТП у Рівненській області. Фото: t.me/NPU_Rivne

Внаслідок ДТП травмувався водій "ВАЗ" та двоє його пасажирів, а в бусі травми отримав один пасажир. Усіх потерпілих доставили до лікарні, їх обстежують медики. 

Нагадаємо, 11 листопада у Київській області легковик влетів під колеса вантажівки. Водій автівки отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. 

Також 11 листопада у Київській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій не впорався з керуванням та потрапив у ДТП на трасі Київ — Одеса. Чоловік згорів живцем разом з авто.

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