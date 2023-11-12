На Рівненщині трапилася ДТП за участі інкасаторського авто — є травмовані

ДТП у Рівненській області. Фото: charivne.info

У селі Здовбиця на Рівненщині 12 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода за участю інкасаторського авто. Постраждали четверо людей, їх доставили до лікарні.

Про це повідомили в поліції Рівненщини.

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Правоохоронці розповіли, що автопригода сталася сьогодні близько 12:00 неподалік села Здобиця у Рівненській області.

"Водій автомобіля "ВАЗ", виїжджаючи із другорядної дороги на трасу "Городище — Рівне — Старокостянтинів", не надав перевагу в русі та допустив зіткнення із мікроавтобусом Ford, який від удару відкинуло в огорожу приватного домогосподарства", — йдеться у повідомленні.

ДТП у Рівненській області. Фото: t.me/NPU_Rivne

ДТП у Рівненській області. Фото: t.me/NPU_Rivne

Внаслідок ДТП травмувався водій "ВАЗ" та двоє його пасажирів, а в бусі травми отримав один пасажир. Усіх потерпілих доставили до лікарні, їх обстежують медики.

Нагадаємо, 11 листопада у Київській області легковик влетів під колеса вантажівки. Водій автівки отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Також 11 листопада у Київській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій не впорався з керуванням та потрапив у ДТП на трасі Київ — Одеса. Чоловік згорів живцем разом з авто.