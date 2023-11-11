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Водій автівки влетів під вантажівку — на Київщині трапилася серйозна ДТП

11 листопада 2023 15:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Водій автівки влетів під вантажівку — на Київщині трапилася серйозна ДТП
ДТП у Київській області. Фото: t.me/policekyivregion
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні у селищі Калинівка Київської області легковик влетів під колеса вантажівки. Водій автівки отримав тілесні ушкодження та зараз перебуває в лікарні.

Про це повідомили в поліції Київщини

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"Аварія трапилася 11 листопада, близько 12 години, у селищі Калинівка. Відомо, що водій "Peugeot" допустив зіткнення з вантажівкою "Daf", яка здійснювала розворот на нерегульованому перехресті", — йдеться у повідомленні.

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ДТП у Київській області. Фото: t.me/policekyivregion 

Як відомо, 31-річний водій легковика отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Нагадаємо, 11 листопада у Київській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій не впорався з керуванням та потрапив у ДТП на трасі Київ — Одеса. Чоловік згорів живцем разом з авто.

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