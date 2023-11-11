Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ДТП arrow Водитель автомобиля влетел под грузовик — в Киевской области произошло серьезное ДТП arrow

Водитель автомобиля влетел под грузовик — в Киевской области произошло серьезное ДТП

11 ноября 2023 15:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Водитель автомобиля влетел под грузовик — в Киевской области произошло серьезное ДТП
ДТП в Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня в поселке Калиновка Киевской области легковушка влетела под колеса грузовика. Водитель автомобиля получил телесные повреждения и сейчас находится в больнице.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Читайте также:

ДТП в Киевской области

"Авария произошла 11 ноября, около 12 часов, в поселке Калиновка. Известно, что водитель "Peugeot" допустил столкновение с грузовиком "Daf", который совершал разворот на нерегулируемом перекрестке", — говорится в сообщении.

null
ДТП в Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion

Как известно, 31-летний водитель легковушки получил телесные повреждения, его госпитализировали.

Напомним, 11 ноября в Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель не справился с управлением и попал в ДТП на трассе Киев — Одесса. Мужчина сгорел заживо вместе с авто.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Херсон наш — как прошел год после деоккупации - 80x80

Херсон наш — как прошел год после деоккупации

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

12:27 Усик ответил Фарион — получилось жестко и на русском языке

Актуальное по теме