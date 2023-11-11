Водитель автомобиля влетел под грузовик — в Киевской области произошло серьезное ДТП

ДТП в Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion

Сегодня в поселке Калиновка Киевской области легковушка влетела под колеса грузовика. Водитель автомобиля получил телесные повреждения и сейчас находится в больнице.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Читайте также:

ДТП в Киевской области

"Авария произошла 11 ноября, около 12 часов, в поселке Калиновка. Известно, что водитель "Peugeot" допустил столкновение с грузовиком "Daf", который совершал разворот на нерегулируемом перекрестке", — говорится в сообщении.

ДТП в Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion

Как известно, 31-летний водитель легковушки получил телесные повреждения, его госпитализировали.

Напомним, 11 ноября в Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель не справился с управлением и попал в ДТП на трассе Киев — Одесса. Мужчина сгорел заживо вместе с авто.