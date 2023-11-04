Смертельное ДТП в Николаевской области возле села Суворовка — сколько людей погибло

Спасатели на месте ДТП в Николаевской области. Фото: ГСЧС Украины

В Николаевской области произошло смертельное ДТП, в результате которого двое мужчин погибли, еще одна женщина получила ранения. Правоохранители выясняют все причины аварии.

Об этом сообщила прессслужба ГСЧС Украины.

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Как известно, произошло это сегодня, 4 ноября, в 18:07.

В Службу спасения позвонили и сообщили, что произошло лобовое столкновение двух автомобилей Toyota Land Cruiser и Ford C-MAX вблизи села Суворовка, что в Николаевском районе.

Последствия ДТП в Николаевской области

"В результате происшествия погибли водители транспортных средств 1965 г.р. и 2002 г.р. Также пострадала пассажирка автомобиля Toyota 1975 г.р. Она до приезда спасателей каретой скорой медицинской помощи доставлена в лечебное учреждение", — говорится в сообщении.

Спасатели, используя аварийно-спасательный инструмент, достали из изуродованных автомобилей тела погибших мужчин.

Пока причины и обстоятельства аварии выясняют правоохранительные органы.

Напомним, ранее в Запорожском районе автомобиль BMW столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель легковушки и двое его пассажиров погибли на месте происшествия, еще один пассажир автомобиля госпитализирован.