Смертельна ДТП на Миколаївщині біля села Суворовка — скільки людей загинуло

Рятувальники на місці ДТП у Миколаївській області. Фото: ДСНС України

У Миколаївській області сталася смертельна ДТП, внаслідок якої двоє чоловіків загинуло, ще одна жінка отримала поранення. Наразі правоохоронці з'ясовують всі причини аварії.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

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Як відомо, сталося це сьогодні, 4 листопада, о 18:07.

До Служби порятунку зателефонували та повідомили, що сталося лобове зіткнення двох автомобілів Toyota Land Cruiser та Ford C-MAX поблизу села Суворовка, що в Миколаївському районі.

Наслідки ДТП на Миколаївщині

"Внаслідок події загинули водії транспортних засобів 1965 р.н. та 2002 р.н. Також постраждала пасажирка автомобіля Toyota 1975 р.н. Її до приїзду рятувальників каретою швидкої медичної допомоги доставлено до лікувального закладу", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники, використовуючи аварійно-рятувальний інструмент, дістали з понівечених автівок тіла загиблих чоловіків.

Наразі причини та обставини аварії з'ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше у Запорізькому районі автомобіль BMW зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії водій легковика та двоє його пасажирів загинули на місці події, ще одного пасажира автівки шпиталізовано.