Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ДТП arrow Во Львовской области произошло ДТП с участием двух грузовиков — есть пострадавшие arrow

Во Львовской области произошло ДТП с участием двух грузовиков — есть пострадавшие

2 декабря 2023 14:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Во Львовской области произошло ДТП с участием двух грузовиков — есть пострадавшие
ДТП во Львовской области. Фото: Полиция Львовской области
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во Львовской области произошло ДТП с участием двух грузовиков и одного легкового автомобиля. Тройное автостолкновение произошло вчера, 1 декабря, в Стрыйском районе на автодороге "Киев-Чоп" около 23:00.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Львовской области.

Читайте также:

Как произошла авария

"Как предварительно установили правоохранители, водитель грузовика ДАФ, 40-летний житель одного из сел Львовского района, не справился с управлением — транспортное средство выехало на полосу встречного движения, где столкнулся с другим грузовиком, также марки ДАФ, которым управлял 22-летний житель Ровенской области", — говорится в сообщении.

дтп с тремя автомобилями
ДТП во Львовской области. Фото: Полиция Львовской области

После этого с одним из этих грузовиков столкнулся автомобиль марки Peugeot, за его рулем находилась 30-летняя жительница Стрыйского района.

Кто пострадал в результате ДТП

Из-за аварии водители грузовиков и 35-летняя пассажирка Peugeot получили телесные повреждения. Они были госпитализированы в больницу.

По этому факту правоохранители открыли уголовное производство по нарушению ПДД.

авария с тремя автомобилями
ДТП во Львовской области. Фото: Полиция Львовской области

"Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия", — добавили в сообщении.

Напомним, в Индустриальном районе Харькова произошло смертельное ДТП 30 ноября на проспекте Героев Харькова. Как стало известно, водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito наехал на женщину-пешехода, в результате чего она погибла.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме