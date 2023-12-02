Во Львовской области произошло ДТП с участием двух грузовиков — есть пострадавшие

ДТП во Львовской области. Фото: Полиция Львовской области

Во Львовской области произошло ДТП с участием двух грузовиков и одного легкового автомобиля. Тройное автостолкновение произошло вчера, 1 декабря, в Стрыйском районе на автодороге "Киев-Чоп" около 23:00.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Львовской области.

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Как произошла авария

"Как предварительно установили правоохранители, водитель грузовика ДАФ, 40-летний житель одного из сел Львовского района, не справился с управлением — транспортное средство выехало на полосу встречного движения, где столкнулся с другим грузовиком, также марки ДАФ, которым управлял 22-летний житель Ровенской области", — говорится в сообщении.

ДТП во Львовской области. Фото: Полиция Львовской области

После этого с одним из этих грузовиков столкнулся автомобиль марки Peugeot, за его рулем находилась 30-летняя жительница Стрыйского района.

Кто пострадал в результате ДТП

Из-за аварии водители грузовиков и 35-летняя пассажирка Peugeot получили телесные повреждения. Они были госпитализированы в больницу.

По этому факту правоохранители открыли уголовное производство по нарушению ПДД.

ДТП во Львовской области. Фото: Полиция Львовской области

"Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия", — добавили в сообщении.

Напомним, в Индустриальном районе Харькова произошло смертельное ДТП 30 ноября на проспекте Героев Харькова. Как стало известно, водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito наехал на женщину-пешехода, в результате чего она погибла.