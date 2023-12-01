На Тернопільщині автобус зіткнувся зі "швидкою", постраждала фельдшерка
У селі Підзамочок Бучацької територіальної громади Чортківського району сталося ДТП сьогодні увечері, 1 грудня. На автодорозі зіткнувся рейсовий автобус Isuzu та автомобіль екстреної медичної допомоги Citroen.
Про це повідомляє ДСНС України.
ДТП на Тернопільщині за участі швидкої 1 грудня
Відомо, що рейсовий автобус рухався маршрутом "Івано-Франківськ – Підволочиськ". На момент дорожньо-транспортної пригоди в ньому перебувало 14 пасажирів.
Зазначається, що жоден із них не постраждав, проте травм зазнала фельдшерка екстреної медичної допомоги — вона опинилася заблокованою в понівеченому авто.
Рятувальники вивільнили постраждалу та передали медикам для ушпиталення.
Нагадаємо, що у центрі Львова поблизу костелу сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Там було ускладнено рух громадського транспорту.
Також ми писали, що в Індустріальному районі Харкова сталася смертельна ДТП 30 листопада на проспекті Героїв Харкова. Як стало відомо, водій автомобіля Mercedes-Benz Vito наїхав на жінку-пішохода, внаслідок чого вона загинула.
Читайте Новини.LIVE!