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На Тернопільщині автобус зіткнувся зі "швидкою", постраждала фельдшерка

1 грудня 2023 23:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Тернопільщині автобус зіткнувся зі "швидкою", постраждала фельдшерка
ДТП на Тернопільщині. Фото: ДСНС України
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У селі Підзамочок Бучацької територіальної громади Чортківського району сталося ДТП сьогодні увечері, 1 грудня. На автодорозі зіткнувся рейсовий автобус Isuzu та автомобіль екстреної медичної допомоги Citroen.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Відомо, що рейсовий автобус рухався маршрутом "Івано-Франківськ – Підволочиськ". На момент дорожньо-транспортної пригоди в ньому перебувало 14 пасажирів.

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Рейсовий автобус, що потрапив у ДТП на Тернопільщині. Фото: ДСНС

Зазначається, що жоден із них не постраждав, проте травм зазнала фельдшерка екстреної медичної допомоги — вона опинилася заблокованою в понівеченому авто.

Рятувальники вивільнили постраждалу та передали медикам для ушпиталення.

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ДТП на Тернопільщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у центрі Львова поблизу костелу сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Там було ускладнено рух громадського транспорту.

Також ми писали, що в Індустріальному районі Харкова сталася смертельна ДТП 30 листопада на проспекті Героїв Харкова. Як стало відомо, водій автомобіля Mercedes-Benz Vito наїхав на жінку-пішохода, внаслідок чого вона загинула.

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